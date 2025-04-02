Re: «Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных...

Отправлено: - 14:49

А вот это уважительно! Без сарказма!



Вот еще было бы здорово заставить (хотя бы пару раз, для создания прецедента) дорожников за свой счет восстановить некачественно сделанные дороги, гарантийное обслуживание которых входит в условия договора - вместо повторных конкурсов и очередного вытряхивания миллионного финансирования за счет бюджета. Тогда и дороги будут лучше делать. Абая катают каждый год - а толку? Тарана после полной реконструкции - как после бомбежки. Лермонтова - одни люки, без божьей помощи ну просто никак.