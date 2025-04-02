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≡ «Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных средств...» - аким Костанайской области дал поручение подчиненным
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51461
«Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных средств...» - аким Костанайской области дал поручение подчиненным
Отправлено: 02.04.25 - 14:49
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1 апреля состоялось заседание акимата Костанайской области. После докладов о том, что, например, в регионе значительно увеличивается финансирование ремонта дорог, аким области Кумар Аксакалов сообщил, где вводится режим жесткой экономии.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1165
Re: «Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных...
Отправлено: 02.04.25 - 14:49
#1
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А вот это уважительно! Без сарказма!

Вот еще было бы здорово заставить (хотя бы пару раз, для создания прецедента) дорожников за свой счет восстановить некачественно сделанные дороги, гарантийное обслуживание которых входит в условия договора - вместо повторных конкурсов и очередного вытряхивания миллионного финансирования за счет бюджета. Тогда и дороги будут лучше делать. Абая катают каждый год - а толку? Тарана после полной реконструкции - как после бомбежки. Лермонтова - одни люки, без божьей помощи ну просто никак.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17947
«Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных средств...» - аким Костанайской области дал поручение подчиненным
Отправлено: 02.04.25 - 15:25
#2
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сейчас начнется отток с госслужбы
зарплаты маленькие
премии не дают
теперь уже и на новом джипане не покатаешься за счет бюджета
нафиг так жить)
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