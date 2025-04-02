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≡ Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51461
Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 13:28
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Строящаяся набережная в Костанае на берегу Тобола не пережила зиму. На ее строительство было потрачено два миллиарда тенге, а объект уже нуждается в ремонте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44025
Re: Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 13:28
#1
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Да, там что то ужасное..

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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1165
Re: Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 13:36
#2
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Ничееее) мы еще парк у берега Тобола забабахаем. Еще несколько лярдов осядет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44025
Re: Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 13:42
#3
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А как волнами согнутая брусчатка лежит, тут не видно, но там ужасно, но..
Кто то скажет и таких много, кто нам сказал идти туда отдыхать, что там все хорошо и отлично.
Примерно как с тем немного согнутым Членом, он же на функцию деторождения не влияет, и так сойдет..
Впрочем у нас так тут везде и повсеместно, чиновники с соггутыми Членами делают подобие себе, то согнутые дороги, то стройки, то вот эти вот набережные, воспроизводя так сказать себя своей функцией воспроизводства..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44025
Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 14:00
#4
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Амирка.
Моя фоткала, случайно увидел.
Конечно интересен не он, а то, как присобачили снизу коврик.
Даже тут умудриться поработать в гамно, это ну только наши чиновники могут..
А они виноваты в первую очередь, потому что у них что то там очень Кривое и Согнутое..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44025
Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 14:04
#5
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А знаете где децкий туалет?
А он прям тут, в водичке..



Может еще даже и взрослый..

[Исправлено: 111, 02.04.2025 - 15:05]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44025
Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 14:08
#6
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В туалет, где раньше были кучи говна на пляже, зайти так и не решились.
Второй поставили, но тот закрыт для посещений..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17947
Re: Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 15:28
#7
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помню серый волчара всё язвил что у них в дубне инновации, комфорт и благоустройство лучше чем в задрпипаном костанае
а потом варламов приехал и назвал набережную дубны самой худшей набережной россии))
такие же провалы, срач и плохой ремонт

вот костанай наконецто в чем то дотянул до атомграда подмосковного)
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