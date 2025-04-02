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А как волнами согнутая брусчатка лежит, тут не видно, но там ужасно, но..Кто то скажет и таких много, кто нам сказал идти туда отдыхать, что там все хорошо и отлично.Примерно как с тем немного согнутым Членом, он же на функцию деторождения не влияет, и так сойдет..Впрочем у нас так тут везде и повсеместно, чиновники с соггутыми Членами делают подобие себе, то согнутые дороги, то стройки, то вот эти вот набережные, воспроизводя так сказать себя своей функцией воспроизводства..