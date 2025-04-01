Re: «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут...

Отправлено: - 11:42

А вообще - как таких чиновников на местах еще держат? Сначала весь город выпилили,а теперь решили везде парковые зоны сделать.это же в первую очередь грандиозно нецелевое расходование бюджетных средств.

деревьев нет, в воздухе песок висит. Клумбы и газоны - только перед акиматами. Город весь серый и пыльный. Руки бы откронировать тем, кто так "озеленяет" город.

И кстати сказать, столько раз писали что то тут, то там компенсировали зеленые насаждения в сотни раз больше спиленных - а где они??? В городе кислорода скоро совсем не останется. Нам бы лишь бы людей повыселять, да барашков и сайгаков каменных понатыкать. О судьбах людей давно никто не заботится. Деньги решают. Здравый смысл ушёл.