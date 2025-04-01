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≡ «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут выкупать в два этапа - аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51457
«Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут выкупать в два этапа - аким Костаная
Отправлено: 01.04.25 - 17:40
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- Мы решили разделить участки на две очереди. В первую в этом году мы выкупим 34 участка в районе от ул. Красный Кузнец вниз к Тоболу, - пояснил Марат ЖУНДУБАЕВ. - Во вторую очередь выкупим оставшиеся 35 участков выше Красного Кузнеца.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1163
Re: «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут...
Отправлено: 02.04.25 - 11:36
#15
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Цитата:
saba:
насильно никого не выселяют

Скоро и на вашей улице будет парк)))
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1163
Re: «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут...
Отправлено: 02.04.25 - 11:42
#16
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А вообще - как таких чиновников на местах еще держат? Сначала весь город выпилили,а теперь решили везде парковые зоны сделать.это же в первую очередь грандиозно нецелевое расходование бюджетных средств.
деревьев нет, в воздухе песок висит. Клумбы и газоны - только перед акиматами. Город весь серый и пыльный. Руки бы откронировать тем, кто так "озеленяет" город.
И кстати сказать, столько раз писали что то тут, то там компенсировали зеленые насаждения в сотни раз больше спиленных - а где они??? В городе кислорода скоро совсем не останется. Нам бы лишь бы людей повыселять, да барашков и сайгаков каменных понатыкать. О судьбах людей давно никто не заботится. Деньги решают. Здравый смысл ушёл.
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