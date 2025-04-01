Я тут попал под атаку мошенников… Хочу рассказать, как всё происходило. Может быть, это поможет кому-нибудь избежать участи жертвы этих проходимцев… Началось всё с простого сообщения в WhatsApp от человека из моего окружения. Читать новость
А номера всех участников были казахстанские? Я понимаю, что caller id можно подделать, но зачем тогда они просили добавить из номера в записную книжку? А что если вы бы прервались на поход в туалет, а потом перезвонили бы по сохраненным номерам?
У меня другой совет. Ненадо письками мерится как Марик предлагает. Идёт звонок. Если он вам не важен. Трубку отключаем. Мне по работе много идут звонков. Можно за 2 мин понять Он важен или нет. Если нет. Отключаем. Телефон.
Я даже перед выгрузкой, перед городом. Мне звонят. Типа мы вас ждёт на этом адресе. Я ок. Но вижу что номер уже другой. А у меня товар на миллионы перезваниваю изначально клиенту который меня грузил. Это точно вот адрес?. Она мне аж сразу звонит. Виталя не бери трубку. Адрес я вам ща. Скину. Ок.
А уже были случаи голову ломали. Едешь грузился у одних. А звонят в пути другие. Спрашивают как дела. Где вы щас находитесь. Я им зачем вы мне звоните?. Звоните вон логиста моим. А где я щас нахожусь. Не важно. Есть пункт А и пункт Б. А между ними я может по баба бегаю.
Недавно меня крутили,якобы мне доверяют полтора ляма евро для открытия благотворительной акции,но деньги привезет сам посол Швеции, в бронированном сейфе,когда пересекет границу, получатель, то бишь я,должен оплатить таможенный сбор.
Я слушаю секунд 30 , если нет предметного разговора ложу трубку! Иногда с незнакомых номеров звонит например Билайн, медсестра из поликлиники и т.д Последним был звонок из мебельного магазина, интересовались качеством доставки товара.
У меня на Google, стоит система проверки звонка. Звонит незнакомый номер, Goole спрашивает цель звонка. В большинстве случаев разговор прекращается не начавшись. Если кто серьёзно звонит, объясняет цель звонка и так же есть возможность продолжить разговор или прекратит. С последующей блокировкой номера. Уже номеров 40-50-ть так заблокировал. Но самое главное, если звонят мошенники, то знают они минимум данных о вас любимых, тут главное - не проговорится и не дать им ещё больше информации, которой они и так уже владеют. Тогда на телефонных звонках проблема и останется. Но разговорчивые могут начать и адреса давать с днями рождения и прочее. Пусть потом не удивляются облапошиванию. Мне таких даже не жалко. Ибо без лоха и жизнь не та! А по хорошему в полицию тоже сообщить не мешало бы, только сомнения гложут, что Казахстанская полиция такими заявлениями заинтересована.
//Участковый посоветовал просто заблокировать номера звонивших. Ибо «бесполезно что-то делать».//
Вот это уже как минимум преступная оплошность участкового. О чём я и писал выше. А в принципе это ОПГ, которую полиция обязана была вычислить и по возможности задержать. В Германии, благодаря таким бдительные пенсионерам и своевременному сообщению в полицию было несколько таких криминальных банд выявлено и задержано. печалька, что в КЗ это ни есть цель...
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