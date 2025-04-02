Re: Водорослей недостаточно - Экологи настаивают на...

Отправлено: - 11:05

Я то думаю почему Тобол воняет и весь в водорослях, то есть буквально всю реку превратили в очистительное сооружение?

Помнится во время войн на загнивающие раны заселяли личинок мух опарышей, они там и очищали раны от гноя и от всего лишнего, это так.

Но у нас то что, состояние войны какое то, нельзя ли какими нибудь другими методами все это делать?