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≡ Водорослей недостаточно - Экологи настаивают на строительстве станции биоочистки в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51457
Водорослей недостаточно - Экологи настаивают на строительстве станции биоочистки в Костанае
Отправлено: 02.04.25 - 11:05
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Эта проблема «с бородой» на брифинге вице-министра экологии и природных ресурсов Нуркена ШАРБИЕВА в Костанае прозвучала как актуальная. Речь идет об отсутствии в областном центре станции биологической очистки канализационных стоков.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44019
Re: Водорослей недостаточно - Экологи настаивают на...
Отправлено: 02.04.25 - 11:05
#1
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Я то думаю почему Тобол воняет и весь в водорослях, то есть буквально всю реку превратили в очистительное сооружение?
Помнится во время войн на загнивающие раны заселяли личинок мух опарышей, они там и очищали раны от гноя и от всего лишнего, это так.
Но у нас то что, состояние войны какое то, нельзя ли какими нибудь другими методами все это делать?
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