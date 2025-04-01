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«Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут выкупать в два этапа - аким Костаная
«Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут выкупать в два этапа - аким Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51457
«Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут выкупать в два этапа - аким Костаная
Отправлено: 01.04.25 - 17:40
- Мы решили разделить участки на две очереди. В первую в этом году мы выкупим 34 участка в районе от ул. Красный Кузнец вниз к Тоболу, - пояснил Марат ЖУНДУБАЕВ. - Во вторую очередь выкупим оставшиеся 35 участков выше Красного Кузнеца.
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К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1471
Re: «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут...
Отправлено: 01.04.25 - 17:40
Выше Красного Кузнеца...ниже Красного Кузнеца...а как там сам Красный Кузнец? Асфальтобетон с него не сполз еще?
Некоторые домики ничего так, приличные были. Вообще так место неплохое почти спокойное (если б не местные алконавты), в грунте почти сплошь сапропель, огороды наверное хорошо плодили. Единственное что комаров возможно сильно много.
Некоторые домики ничего так, приличные были. Вообще так место неплохое почти спокойное (если б не местные алконавты), в грунте почти сплошь сапропель, огороды наверное хорошо плодили. Единственное что комаров возможно сильно много.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44019
Re: «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут...
Отправлено: 01.04.25 - 18:38
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44019
Re: «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут...
Отправлено: 01.04.25 - 18:39
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11666
Re: «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут...
Отправлено: 01.04.25 - 19:33
***затопило паводковыми водами. На этих участках планируют создать парковую зону.*** ---а что , её топит не будет ??
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 791
«Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут выкупать в два этапа - аким Костаная
Отправлено: 01.04.25 - 20:34
Акимат города создает снова иждивенцев, решая за них их вопросы! Вот оказывается куда деваются бюджетные деньги? На иждивенцев! Не хотят продавать жилье, если его можно так назвать, то пусть владелец сначала оценивает его по остаточной стоимости и затем страхует свое жилье, как требует законодательство страны! Так будет справедливей! Надо на эту тему разговаривать индивидуально и закрепить письменным нотариальным договором купли продажи, иначе акима будут считать мошенником! Никаких крыш, и других частей домов,отдавать бесплатно не надо! Если аким будет так делать после совершения сделки, то нужно прокурору области сообщить, что аким города бесплатно раздает бюджетное имущество! Меркантильность иждивенцев зашкаливает: то денег мало дают за хижину, то Советы народных депутатов им разрешили строить в рекреационной зоне, т.е еще при Сталине, а теперь местная власть, затеявшая спасение меркантильного населения, оказывается виновата в том, что они построили и живут в рекреационной зоне, то жилье заложил, а власть не покупает, значит виновата! При этом за халабуду давать 22 миллиона, это ни в какие ворота!
[Исправлено: абике, 01.04.2025 - 21:36]
[Исправлено: абике, 01.04.2025 - 21:36]
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1380
Re: «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут...
Отправлено: 02.04.25 - 07:10
Цитата:
А что 22 миллиона это деньги? Это копейки! Акимат остановочные павильоны дороже ставит, а тут домик, да ещё земельный участок под ним, постройки, коммуникации.
абике:
При этом за халабуду давать 22 миллиона, это ни в какие ворота! [Исправлено: абике, 01.04.2025 - 21
При этом за халабуду давать 22 миллиона, это ни в какие ворота! [Исправлено: абике, 01.04.2025 - 21
А что 22 миллиона это деньги? Это копейки! Акимат остановочные павильоны дороже ставит, а тут домик, да ещё земельный участок под ним, постройки, коммуникации.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1471
«Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут выкупать в два этапа - аким Костаная
Отправлено: 02.04.25 - 08:51
Любой самостоятельный новодел оценить относительно не сложно. Находишь нарушения в застройке, а они сто пудов есть, и обязуешь по решению суда снести построенное. После этого объекты перестают вообще чего-либо стоить. Но это сильно суровый вариант для особо упертых. Вообще вынужден согласиться с пользователем абике владелец должен полностью самостоятельно отвечать за свое имущество. Утонула/осела/смыло хибарку во время паводка да и хрен с тобой расхлебывай сам, надо было адекватно оценивать риски перед принятием решения о строительстве или приобретении уже построенного.
Re: «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут...
Отправлено: 02.04.25 - 10:01
Цитата:
Цитата:
в рекреационной зоне не сможет ресторан находиться не может
Цитата:
Марат Жундудаев
Re: «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут...
Отправлено: 02.04.25 - 10:10
Выселить в наглую целый район и называть это заботой - это конечно сильно.
Почему когда надо платить налог - площадь бани учитывается, а при компенсации -нет? Хватит считать налогоплательщиков быдлом! Суды и экспертизы, притязания акимата и далеко идущие планы по парковым зонам - это тоже проявление заботы по-кОстанайски?
Почему когда надо платить налог - площадь бани учитывается, а при компенсации -нет? Хватит считать налогоплательщиков быдлом! Суды и экспертизы, притязания акимата и далеко идущие планы по парковым зонам - это тоже проявление заботы по-кОстанайски?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7519
«Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут выкупать в два этапа - аким Костаная
Отправлено: 02.04.25 - 10:35
Цитата:
Дайте мне эти копейки, я себе вполне приличный дом построю
Дантист:
Это копей
Это копей
Дайте мне эти копейки, я себе вполне приличный дом построю
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7519
«Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут выкупать в два этапа - аким Костаная
Отправлено: 02.04.25 - 10:37
Цитата:
Как я понял из статьи, насильно никого не выселяют, не хочешь,живи, затопит не плачь!
vofkakst:
Выселить в наглую целый район и называть это заботой - это конечно сильно.
Выселить в наглую целый район и называть это заботой - это конечно сильно.
Как я понял из статьи, насильно никого не выселяют, не хочешь,живи, затопит не плачь!
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2558
Re: «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут...
Отправлено: 02.04.25 - 10:40
Цитата:
Исправил. Спасибо
vofkakst:
Цитата:
Цитата:
Исправил. Спасибо
А
(Журналисты)
- Регистрация:
- 14.08.20
- Сообщений:
- 26
Re: «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут...
Отправлено: 02.04.25 - 10:49
Цитата:
Насколько я понял акима, сама улица Красный Кузнец входит в первую очередь выкупа.
Карачун:
Насколько я понял акима, сама улица Красный Кузнец входит в первую очередь выкупа.
Re: «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут...
Отправлено: 02.04.25 - 11:36
Цитата:
Вот тут цон сделают))
111:
Или вот то, тут внутри еще два дома
Или вот то, тут внутри еще два дома
Вот тут цон сделают))
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