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≡ Казахстанских блогеров предупредили о штрафах за розыгрыши в соцсетях
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51456
Казахстанских блогеров предупредили о штрафах за розыгрыши в соцсетях
Отправлено: 01.04.25 - 12:24
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Вице-премьер напомнил, что действующее законодательство запрещает организацию лотерей, кроме тех, которые проводит оператор. Нарушителям грозят штрафы до 7,8 млн тенге.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3711
Re: Казахстанских блогеров предупредили о штрафах за розыгрыши в...
Отправлено: 01.04.25 - 12:24
#1
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Ещё бы законодательно запретили деятельность инфоцыган.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16335
Re: Казахстанских блогеров предупредили о штрафах за розыгрыши в...
Отправлено: 02.04.25 - 08:28
#2
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Ава с морковкой в рот считается инфоцыганами?)
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