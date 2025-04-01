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≡ Переговоры о прямых рейсах из Костаная в Тбилиси, Стамбул, Фукуок (Вьетнам) ведутся с авиакомпаниями
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51456
Переговоры о прямых рейсах из Костаная в Тбилиси, Стамбул, Фукуок (Вьетнам) ведутся с авиакомпаниями
Отправлено: 01.04.25 - 15:57
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Об этом сегодня, 1 апреля, на совещании в облакимате сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Булат СЕЙДАХМЕТОВ. Он связал расширение маршрутной сети с развитием международного аэропорта "Костанай".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3711
Re: Переговоры о прямых рейсах из Костаная в Тбилиси, Стамбул,...
Отправлено: 01.04.25 - 15:57
#1
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Давайте сразу рейсы Кастанай - Нью-Йорк, Кастанай - Рио-де-Жанейро
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1380
Re: Переговоры о прямых рейсах из Костаная в Тбилиси, Стамбул,...
Отправлено: 02.04.25 - 07:23
#2
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При наших ценах на билеты загружаться будут пара рейсов в год ИМХО
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16335
Переговоры о прямых рейсах из Костаная в Тбилиси, Стамбул, Фукуок (Вьетнам) ведутся с авиакомпаниями
Отправлено: 02.04.25 - 08:23
#3
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Цитата:
Дантист:
Я бы не отказался прямой рейс в Канаду.
Тем более у меня там есть фазенда.
Да макс?)
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