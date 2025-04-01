Re: Не в банк же им идти - Льготный кредит в 5 млрд тенге для...

Отправлено: - 21:12

Это делается неспроста! Ну какой бизнес сможет потянуть такой кредит! Здесь есть чей-то интерес! Вопрос кто разрешил, что нужно давать деньги под совсем низкий процент! Игнорируют слова Президента насчет экономии бюджетных средств! Депутата проигнорировали, причем давая всем понять, что он говорит неправильные вещи! Интересно, почему такой низкий процент надо было не 2.5%, а все 10%, АО Баян Сулу богатая организация!