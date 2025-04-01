Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?
Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51456
Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?
Отправлено: 01.04.25 - 10:43
Подача документов для зачисления детей в первый класс должна была начаться утром, в 9.00, 1 апреля. Но в назначенное время родители не смогли сделать это. Портал Egov оказался недоступен.
Читать новость
Читать новость
Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?
Отправлено: 01.04.25 - 10:43
Этот наш цифровой Казакстан.
Просто УЖОС..
Всю ночь не спали, еще и завис, как то зашли, как то отметились, сходили сонные в школу, там тоже в Ужосе от Егоаых, была ведь отдельная Сакура.
Короче казахи опять что то перемудрили и распилили больше чем положено, около 100 процентов!
[Исправлено: Домовенок, 01.04.2025 - 10:55]
Просто УЖОС..
Всю ночь не спали, еще и завис, как то зашли, как то отметились, сходили сонные в школу, там тоже в Ужосе от Егоаых, была ведь отдельная Сакура.
Короче казахи опять что то перемудрили и распилили больше чем положено, около 100 процентов!
[Исправлено: Домовенок, 01.04.2025 - 10:55]
Re: Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый...
Отправлено: 01.04.25 - 10:44
Да, нет слов просто, приходится именно так говорить о нашем цифровом Казакстане и тому, кто этот УЖОС придумал..
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1470
Re: Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый...
Отправлено: 01.04.25 - 11:15
Цитата:
Это был ваш личный выбор не спать всю ночь, едва ли можно винить в том егов. Завис...что ж, такое случается. Даже у, пожалуй, лидера по предоставлению услуг в цифровом виде каспи банка случаются затыки порой.
111:
Всю ночь не спали, еще и завис
Всю ночь не спали, еще и завис
Это был ваш личный выбор не спать всю ночь, едва ли можно винить в том егов. Завис...что ж, такое случается. Даже у, пожалуй, лидера по предоставлению услуг в цифровом виде каспи банка случаются затыки порой.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7516
Re: Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый...
Отправлено: 01.04.25 - 11:34
Ужас был раньше, когда спали где нибудь в очереди с цифрами нарисованными на руке.Теперь дома чуть не поспал сразу,конец света
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1470
Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?
Отправлено: 01.04.25 - 11:58
Вообще говоря не понимаю этого ажиотажа с зачислением ребенка в школу. Зачислят даже если первого сентября придти и поставить перед фактом без всяких онлайн заморочек. Просто потому что должны. А если все ради попадания в эту профанацию - так называемую "элитную" школу, так какая же она нафиг элитная если попасть в нее может любой кто умеет мышкой кликать?
Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?
Отправлено: 01.04.25 - 12:35
Цитата:
Нет, решает потом кто?
Да, раньше были экзамены, в этом году отменили, возможно да, так
Карачун:
так какая же она нафиг элитная если попасть в нее может любой кто умеет мышкой кликать?
так какая же она нафиг элитная если попасть в нее может любой кто умеет мышкой кликать?
Нет, решает потом кто?
Да, раньше были экзамены, в этом году отменили, возможно да, так
Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?
Отправлено: 01.04.25 - 13:13
Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?
Отправлено: 01.04.25 - 13:16
Пирец, какое напряжение, и еще не до конца, пивко выпил от напряжения, блин, помогает может, но не до конца..
Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?
Отправлено: 01.04.25 - 13:21
Блин, дожил..
Эмоции выхлестывают, но Статус пока в обработке..
Наши дети, это главное..
Эмоции выхлестывают, но Статус пока в обработке..
Наши дети, это главное..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11666
Re: Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый...
Отправлено: 01.04.25 - 19:52
--Бедный Йорик
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7516
Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?
Отправлено: 01.04.25 - 21:27
Цитата:
Я свою дочь,или 30 го или 31 го августа записывал прямо в школе в 1 й класс и 1 школа была не простая, а с математическим уклоном, люди с ума посходили! До школы провожают, на крутых авто привозят! Ярмарка тщеславия!!! Недавно вспоминали свой первый поход на Тянь Шань, в "единичку" ходили, руководителю 17 лет, участникам от 14 до 16 ти! И ничего родители отпустили, сейчас в поход на Каменное озеро,на джипах наверное привозят родители
111:
Наши дети, это главное
Наши дети, это главное
Я свою дочь,или 30 го или 31 го августа записывал прямо в школе в 1 й класс и 1 школа была не простая, а с математическим уклоном, люди с ума посходили! До школы провожают, на крутых авто привозят! Ярмарка тщеславия!!! Недавно вспоминали свой первый поход на Тянь Шань, в "единичку" ходили, руководителю 17 лет, участникам от 14 до 16 ти! И ничего родители отпустили, сейчас в поход на Каменное озеро,на джипах наверное привозят родители
Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?
Отправлено: 01.04.25 - 23:27
Цитата:
В первой наш средний учится, поступили без проблем по прописке.
Но теперь хочется для младщего чего то казахского..
saba:
1 школа была не простая, а с математическим уклоном, люд
1 школа была не простая, а с математическим уклоном, люд
В первой наш средний учится, поступили без проблем по прописке.
Но теперь хочется для младщего чего то казахского..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 127, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 127
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать