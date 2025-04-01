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Владимир МАРТЫНОВ: Осторожно, жулики!
Владимир МАРТЫНОВ: Осторожно, жулики!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51456
Владимир МАРТЫНОВ: Осторожно, жулики!
Отправлено: 01.04.25 - 19:50
Я тут попал под атаку мошенников… Хочу рассказать, как всё происходило. Может быть, это поможет кому-нибудь избежать участи жертвы этих проходимцев… Началось всё с простого сообщения в WhatsApp от человека из моего окружения.
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Re: Владимир МАРТЫНОВ: Осторожно, жулики!
Отправлено: 01.04.25 - 19:50
А номера всех участников были казахстанские? Я понимаю, что caller id можно подделать, но зачем тогда они просили добавить из номера в записную книжку? А что если вы бы прервались на поход в туалет, а потом перезвонили бы по сохраненным номерам?
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Осторожно, жулики!
Отправлено: 01.04.25 - 19:51
У меня другой совет. Ненадо письками мерится как Марик предлагает. Идёт звонок. Если он вам не важен. Трубку отключаем. Мне по работе много идут звонков. Можно за 2 мин понять Он важен или нет. Если нет. Отключаем. Телефон.
Я даже друзьям отключаю.
Я даже друзьям отключаю.
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Осторожно, жулики!
Отправлено: 01.04.25 - 19:53
Цитата:
У меня на 707 начинаются. Все в черном.
maxsaf:
У меня на 707 начинаются. Все в черном.
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Осторожно, жулики!
Отправлено: 01.04.25 - 20:02
Главный совет. Не бодаитесь с сними.
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Осторожно, жулики!
Отправлено: 01.04.25 - 20:16
Цитата:
Так это получается единственный вид преступной деятельности, вообще никак не наказуемый?
Участковый посоветовал просто заблокировать номера звонивших. Ибо «бесполезно что-то делать».
Так это получается единственный вид преступной деятельности, вообще никак не наказуемый?
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Осторожно, жулики!
Отправлено: 01.04.25 - 20:18
Цитата:
Ну тут понятно, не хотят бумажной волокитой заниматься. Где в правоохранительных органах этот кейс зафиксирован на бумаге? Нигде. А нет бумаги - нет и движений.
Там мне дали номер участкового и посоветовали звонить ему:
Ну тут понятно, не хотят бумажной волокитой заниматься. Где в правоохранительных органах этот кейс зафиксирован на бумаге? Нигде. А нет бумаги - нет и движений.
Владимир МАРТЫНОВ: Осторожно, жулики!
Отправлено: 01.04.25 - 20:28
Я даже перед выгрузкой, перед городом. Мне звонят. Типа мы вас ждёт на этом адресе. Я ок. Но вижу что номер уже другой. А у меня товар на миллионы перезваниваю изначально клиенту который меня грузил. Это точно вот адрес?. Она мне аж сразу звонит. Виталя не бери трубку. Адрес я вам ща. Скину. Ок.
Владимир МАРТЫНОВ: Осторожно, жулики!
Отправлено: 01.04.25 - 20:32
А уже были случаи голову ломали.
Едешь грузился у одних. А звонят в пути другие. Спрашивают как дела. Где вы щас находитесь.
Я им зачем вы мне звоните?. Звоните вон логиста моим. А где я щас нахожусь. Не важно. Есть пункт А и пункт Б. А между ними я может по баба бегаю.
Едешь грузился у одних. А звонят в пути другие. Спрашивают как дела. Где вы щас находитесь.
Я им зачем вы мне звоните?. Звоните вон логиста моим. А где я щас нахожусь. Не важно. Есть пункт А и пункт Б. А между ними я может по баба бегаю.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7505
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Осторожно, жулики!
Отправлено: 01.04.25 - 20:43
Недавно меня крутили,якобы мне доверяют полтора ляма евро для открытия благотворительной акции,но деньги привезет сам посол Швеции, в бронированном сейфе,когда пересекет границу, получатель, то бишь я,должен оплатить таможенный сбор.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7516
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Осторожно, жулики!
Отправлено: 01.04.25 - 21:04
Я слушаю секунд 30 , если нет предметного разговора ложу трубку! Иногда с незнакомых номеров звонит например Билайн, медсестра из поликлиники и т.д Последним был звонок из мебельного магазина, интересовались качеством доставки товара.
Владимир МАРТЫНОВ: Осторожно, жулики!
Отправлено: 01.04.25 - 21:31
У меня на Google, стоит система проверки звонка. Звонит незнакомый номер, Goole спрашивает цель звонка. В большинстве случаев разговор прекращается не начавшись. Если кто серьёзно звонит, объясняет цель звонка и так же есть возможность продолжить разговор или прекратит. С последующей блокировкой номера. Уже номеров 40-50-ть так заблокировал.
Но самое главное, если звонят мошенники, то знают они минимум данных о вас любимых, тут главное - не проговорится и не дать им ещё больше информации, которой они и так уже владеют. Тогда на телефонных звонках проблема и останется. Но разговорчивые могут начать и адреса давать с днями рождения и прочее. Пусть потом не удивляются облапошиванию. Мне таких даже не жалко. Ибо без лоха и жизнь не та!
А по хорошему в полицию тоже сообщить не мешало бы, только сомнения гложут, что Казахстанская полиция такими заявлениями заинтересована.
[Исправлено: Эл-починно, 01.04.2025 - 22:33]
Но самое главное, если звонят мошенники, то знают они минимум данных о вас любимых, тут главное - не проговорится и не дать им ещё больше информации, которой они и так уже владеют. Тогда на телефонных звонках проблема и останется. Но разговорчивые могут начать и адреса давать с днями рождения и прочее. Пусть потом не удивляются облапошиванию. Мне таких даже не жалко. Ибо без лоха и жизнь не та!
А по хорошему в полицию тоже сообщить не мешало бы, только сомнения гложут, что Казахстанская полиция такими заявлениями заинтересована.
[Исправлено: Эл-починно, 01.04.2025 - 22:33]
Re: Владимир МАРТЫНОВ: Осторожно, жулики!
Отправлено: 01.04.25 - 21:48
//Участковый посоветовал просто заблокировать номера звонивших. Ибо «бесполезно что-то делать».//
Вот это уже как минимум преступная оплошность участкового. О чём я и писал выше. А в принципе это ОПГ, которую полиция обязана была вычислить и по возможности задержать. В Германии, благодаря таким бдительные пенсионерам и своевременному сообщению в полицию было несколько таких криминальных банд выявлено и задержано.
печалька, что в КЗ это ни есть цель...
Вот это уже как минимум преступная оплошность участкового. О чём я и писал выше. А в принципе это ОПГ, которую полиция обязана была вычислить и по возможности задержать. В Германии, благодаря таким бдительные пенсионерам и своевременному сообщению в полицию было несколько таких криминальных банд выявлено и задержано.
печалька, что в КЗ это ни есть цель...
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