Отправлено: - 21:31

[Исправлено: Эл-починно, 01.04.2025 - 22:33]

У меня на Google, стоит система проверки звонка. Звонит незнакомый номер, Goole спрашивает цель звонка. В большинстве случаев разговор прекращается не начавшись. Если кто серьёзно звонит, объясняет цель звонка и так же есть возможность продолжить разговор или прекратит. С последующей блокировкой номера. Уже номеров 40-50-ть так заблокировал.Но самое главное, если звонят мошенники, то знают они минимум данных о вас любимых, тут главное - не проговорится и не дать им ещё больше информации, которой они и так уже владеют. Тогда на телефонных звонках проблема и останется. Но разговорчивые могут начать и адреса давать с днями рождения и прочее. Пусть потом не удивляются облапошиванию. Мне таких даже не жалко. Ибо без лоха и жизнь не та!А по хорошему в полицию тоже сообщить не мешало бы, только сомнения гложут, что Казахстанская полиция такими заявлениями заинтересована.