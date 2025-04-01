«Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут выкупать в два этапа - аким Костаная
Отправлено: 01.04.25 - 20:34
Акимат города создает снова иждивенцев, решая за них их вопросы! Вот оказывается куда деваются бюджетные деньги? На иждивенцев! Не хотят продавать жилье, если его можно так назвать, то пусть владелец сначала оценивает его по остаточной стоимости и затем страхует свое жилье, как требует законодательство страны! Так будет справедливей! Надо на эту тему разговаривать индивидуально и закрепить письменным нотариальным договором купли продажи, иначе акима будут считать мошенником! Никаких крыш, и других частей домов,отдавать бесплатно не надо! Если аким будет так делать после совершения сделки, то нужно прокурору области сообщить, что аким города бесплатно раздает бюджетное имущество! Меркантильность иждивенцев зашкаливает: то денег мало дают за хижину, то Советы народных депутатов им разрешили строить в рекреационной зоне, т.е еще при Сталине, а теперь местная власть, затеявшая спасение меркантильного населения, оказывается виновата в том, что они построили и живут в рекреационной зоне, то жилье заложил, а власть не покупает, значит виновата! При этом за халабуду давать 22 миллиона, это ни в какие ворота!
[Исправлено: абике, 01.04.2025 - 21:36]