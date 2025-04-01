Владимир МАРТЫНОВ: Осторожно, жулики!

Отправлено: - 20:32

А уже были случаи голову ломали.

Едешь грузился у одних. А звонят в пути другие. Спрашивают как дела. Где вы щас находитесь.

Я им зачем вы мне звоните?. Звоните вон логиста моим. А где я щас нахожусь. Не важно. Есть пункт А и пункт Б. А между ними я может по баба бегаю.