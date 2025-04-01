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≡ «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут выкупать в два этапа - аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51455
«Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут выкупать в два этапа - аким Костаная
Отправлено: 01.04.25 - 17:40
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- Мы решили разделить участки на две очереди. В первую в этом году мы выкупим 34 участка в районе от ул. Красный Кузнец вниз к Тоболу, - пояснил Марат ЖУНДУБАЕВ. - Во вторую очередь выкупим оставшиеся 35 участков выше Красного Кузнеца.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1470
Re: «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут...
Отправлено: 01.04.25 - 17:40
#1
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Выше Красного Кузнеца...ниже Красного Кузнеца...а как там сам Красный Кузнец? Асфальтобетон с него не сполз еще?
Некоторые домики ничего так, приличные были. Вообще так место неплохое почти спокойное (если б не местные алконавты), в грунте почти сплошь сапропель, огороды наверное хорошо плодили. Единственное что комаров возможно сильно много.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44014
Re: «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут...
Отправлено: 01.04.25 - 18:38
#2
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Интересно, как можно оценить это

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44014
Re: «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут...
Отправлено: 01.04.25 - 18:39
#3
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Или вот то, тут внутри еще два дома

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