Re: «Это помощь, а не изъятие!». Дома в прибрежной зоне будут...

Отправлено: - 17:40

Выше Красного Кузнеца...ниже Красного Кузнеца...а как там сам Красный Кузнец? Асфальтобетон с него не сполз еще?

Некоторые домики ничего так, приличные были. Вообще так место неплохое почти спокойное (если б не местные алконавты), в грунте почти сплошь сапропель, огороды наверное хорошо плодили. Единственное что комаров возможно сильно много.