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Не в банк же им идти - Льготный кредит в 5 млрд тенге для фабрики "Баян-Сулу" прокомментировал аким Костанайской области
Не в банк же им идти - Льготный кредит в 5 млрд тенге для фабрики "Баян-Сулу" прокомментировал аким Костанайской области
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