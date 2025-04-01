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≡ Не в банк же им идти - Льготный кредит в 5 млрд тенге для фабрики "Баян-Сулу" прокомментировал аким Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51455
Не в банк же им идти - Льготный кредит в 5 млрд тенге для фабрики "Баян-Сулу" прокомментировал аким Костанайской области
Отправлено: 01.04.25 - 17:06
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АО "Баян-Сулу" выделили из бюджета 5 млрд тенге на 10 лет под 2,5% через СПК "Тобол". Всего на строительство технологически-производственного комплекса "Кондитерская столица" потратит 14,3 млрд тенге. Ход работ проверил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1158
Re: Не в банк же им идти - Льготный кредит в 5 млрд тенге для...
Отправлено: 01.04.25 - 17:06
#1
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Шикарный заголовок. Мне нравится. Прям веет сарказмом. Плевок от властей)))
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boss
§ boss
(Пользователи)
Регистрация:
15.04.19
Сообщений:
19
Не в банк же им идти - Льготный кредит в 5 млрд тенге для фабрики "Баян-Сулу" прокомментировал аким Костанайской области
Отправлено: 01.04.25 - 17:43
#2
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Тогда забрать всю прибыль , оставить 2.5% процента с выручки.Ну а чо?Кому-то НДС при оборотах 15 млн., а кому то бесплатные деньги.
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