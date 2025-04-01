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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 359
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:55
Цитата:
Сколько времени уходит ?
Kairat stayer:
Например я каждый день бегаю не менее 10 километров, бывает и более 20 километров,
Например я каждый день бегаю не менее 10 километров, бывает и более 20 километров,
Сколько времени уходит ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:57
Цитата:
Kairat stayer:Скоро друг вы мой увидете как я тренируюсь с девчонками. Меня уже ждут. Админ сказал мы вам скидку замутим. Скоро. Скоро. Кайрат тебе как спортику известно что такое мышечная память.?)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 14:10
Цитата:
Примерно по семь минут на километр, от одного часа до двух с половиной часов выходит. Для меня на данном этапе главное пульс, общее время особого значения не имеет.
С октября прошлого года начал тренироваться, слежу во время пробежек за пульсом, с помощью пульсометра Полар с нагрудным датчиком. Всю зиму старался пульс выше 135 ударов не поднимать. Пульс в покое был 62, сейчас 45, положительная динамика есть.
simkst:
Сколько времени уходит ?
Сколько времени уходит ?
Примерно по семь минут на километр, от одного часа до двух с половиной часов выходит. Для меня на данном этапе главное пульс, общее время особого значения не имеет.
С октября прошлого года начал тренироваться, слежу во время пробежек за пульсом, с помощью пульсометра Полар с нагрудным датчиком. Всю зиму старался пульс выше 135 ударов не поднимать. Пульс в покое был 62, сейчас 45, положительная динамика есть.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 14:11
Цитата:
Ай. Кайрат это мой друг знаю. че он делает.
Проснулся. Потом опять спать.
simkst:
Ай. Кайрат это мой друг знаю. че он делает.
Проснулся. Потом опять спать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 14:15
Цитата:
Молодец! Нужно заниматься, лишний вес - это лишняя нагрузка на сердце, опорно-двигательный аппарат и.т.д.
Vit:
Скоро друг вы мой увидете как я тренируюсь с девчонками. Меня уже ждут. Админ сказал мы вам скидку замутим. Скоро. Скоро. Кайрат тебе как спортику известно что такое мышечная память.?)
Скоро друг вы мой увидете как я тренируюсь с девчонками. Меня уже ждут. Админ сказал мы вам скидку замутим. Скоро. Скоро. Кайрат тебе как спортику известно что такое мышечная память.?)
Молодец! Нужно заниматься, лишний вес - это лишняя нагрузка на сердце, опорно-двигательный аппарат и.т.д.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 14:21
Цитата:
Виталий, мы с simkst лично знакомы более 40 лет. Он как и я спортсмен, как говорится, если перефразировать: бывших спортсменов не бывает, это уже образ жизни .
Vit:
Ай. Кайрат это мой друг знаю. че он делает. Проснулся. Потом опять спать.
Ай. Кайрат это мой друг знаю. че он делает. Проснулся. Потом опять спать.
Виталий, мы с simkst лично знакомы более 40 лет. Он как и я спортсмен, как говорится, если перефразировать: бывших спортсменов не бывает, это уже образ жизни .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 15:55
Цитата:
Получит российский паспорт, и на СВО, бегать от дронов и Бабы Яги..
Kairat stayer:
Виталий, тут нужно исходить из того, для каких целей приобретаешь кроссовки
Виталий, тут нужно исходить из того, для каких целей приобретаешь кроссовки
Получит российский паспорт, и на СВО, бегать от дронов и Бабы Яги..
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1467
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 15:56
Цитата:
Тогда это немного странно спрашивать через форум какие кеды лучше приобрести
Это такая ненавязчиво-завуалированная популяризация занятий бегом?
Kairat stayer:
лично знакомы более 40 лет
лично знакомы более 40 лет
Тогда это немного странно спрашивать через форум какие кеды лучше приобрести
Это такая ненавязчиво-завуалированная популяризация занятий бегом?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 15:57
Цитата:
Кто тебя ждет?
Vit:
Скоро друг вы мой увидете как я тренируюсь с девчонками. Меня уже ждут.
Скоро друг вы мой увидете как я тренируюсь с девчонками. Меня уже ждут.
Кто тебя ждет?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 16:02
Цитата:
111:В соседней ветки говорят подъезд чистый. Обосать что ли. Тут можно двух зайцев поймать. Акимату с экономить и за одно..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 16:22
Цитата:
Ну тут имеет право каждый гражданин..
Это же как с птичками, им главное снизить вес, вот и серут без разбора.
А человек чем хуже?
Vit:
Обосать что ли
Обосать что ли
Ну тут имеет право каждый гражданин..
Это же как с птичками, им главное снизить вес, вот и серут без разбора.
А человек чем хуже?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 16:34
Цитата:
Карачун:Не че тут такого нету хочется узнать мнение.. Сторонних. Например хочет узнать как. Его подъезд я буду обосать.схема сложная. Надо растигнуть штаны
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