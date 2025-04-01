Отправлено: - 14:15

Vit:

Скоро друг вы мой увидете как я тренируюсь с девчонками. Меня уже ждут. Админ сказал мы вам скидку замутим. Скоро. Скоро. Кайрат тебе как спортику известно что такое мышечная память.?)

Цитата:Молодец! Нужно заниматься, лишний вес - это лишняя нагрузка на сердце, опорно-двигательный аппарат и.т.д.