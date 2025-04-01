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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
359
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:55
#4921
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Цитата:
Kairat stayer:
Например я каждый день бегаю не менее 10 километров, бывает и более 20 километров,


Сколько времени уходит ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16328
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:57
#4922
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Цитата:
Kairat stayer:
Скоро друг вы мой увидете как я тренируюсь с девчонками. Меня уже ждут. Админ сказал мы вам скидку замутим. Скоро. Скоро. Кайрат тебе как спортику известно что такое мышечная память.?)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 14:10
#4923
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Цитата:
simkst:
Сколько времени уходит ?


Примерно по семь минут на километр, от одного часа до двух с половиной часов выходит. Для меня на данном этапе главное пульс, общее время особого значения не имеет.

С октября прошлого года начал тренироваться, слежу во время пробежек за пульсом, с помощью пульсометра Полар с нагрудным датчиком. Всю зиму старался пульс выше 135 ударов не поднимать. Пульс в покое был 62, сейчас 45, положительная динамика есть.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16328
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 14:11
#4924
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Цитата:
simkst:

Ай. Кайрат это мой друг знаю. че он делает.
Проснулся. Потом опять спать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 14:15
#4925
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Цитата:
Vit:
Скоро друг вы мой увидете как я тренируюсь с девчонками. Меня уже ждут. Админ сказал мы вам скидку замутим. Скоро. Скоро. Кайрат тебе как спортику известно что такое мышечная память.?)


Молодец! Нужно заниматься, лишний вес - это лишняя нагрузка на сердце, опорно-двигательный аппарат и.т.д.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 14:21
#4926
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Цитата:
Vit:
Ай. Кайрат это мой друг знаю. че он делает. Проснулся. Потом опять спать.


Виталий, мы с simkst лично знакомы более 40 лет. Он как и я спортсмен, как говорится, если перефразировать: бывших спортсменов не бывает, это уже образ жизни :lol: :lol: :lol: .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44010
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 15:55
#4927
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Цитата:
Kairat stayer:
Виталий, тут нужно исходить из того, для каких целей приобретаешь кроссовки

Получит российский паспорт, и на СВО, бегать от дронов и Бабы Яги..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1467
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 15:56
#4928
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Цитата:
Kairat stayer:
лично знакомы более 40 лет

Тогда это немного странно спрашивать через форум какие кеды лучше приобрести :lol:
Это такая ненавязчиво-завуалированная популяризация занятий бегом?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44010
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 15:57
#4929
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Цитата:
Vit:
Скоро друг вы мой увидете как я тренируюсь с девчонками. Меня уже ждут.

Кто тебя ждет?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16328
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 16:02
#4930
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Цитата:
111:
В соседней ветки говорят подъезд чистый. Обосать что ли. Тут можно двух зайцев поймать. Акимату с экономить и за одно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44010
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 16:22
#4931
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Цитата:
Vit:
Обосать что ли

Ну тут имеет право каждый гражданин..
Это же как с птичками, им главное снизить вес, вот и серут без разбора.
А человек чем хуже?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16328
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 16:34
#4932
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Цитата:
Карачун:
Не че тут такого нету хочется узнать мнение.. Сторонних. Например хочет узнать как. Его подъезд я буду обосать.схема сложная. Надо растигнуть штаны
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