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≡ Новые правила покупки SIM-карт вводят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51454
Новые правила покупки SIM-карт вводят в Казахстане
Отправлено: 01.04.25 - 14:45
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Премьер-министр Олжас Бектенов спросил министра цифрового развития, какие меры принимаются для предотвращения онлайн-мошенничества и утечки персональных данных казахстанцев. По словам министра, вводится биометрическая регистрация при покупке новых SIM-карт.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1158
Re: Новые правила покупки SIM-карт вводят в Казахстане
Отправлено: 01.04.25 - 14:45
#1
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Аууууу, господа министры! А скажите, пожалуйста, а для чего лет так 5-7 (вроде) назад вы устраивали это шоу по привязке номеров и Imei-кодов к ИИН? Я так понимаю , что только для того, чтобы быстрее выявлять неугодных комментаторов в сети. Вот есть номер, с которого звонит мошенник. В чем проблема его найти, если номер к ИИН должен быть привязан?
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