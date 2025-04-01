Re: Новые правила покупки SIM-карт вводят в Казахстане

Отправлено: - 14:45

Аууууу, господа министры! А скажите, пожалуйста, а для чего лет так 5-7 (вроде) назад вы устраивали это шоу по привязке номеров и Imei-кодов к ИИН? Я так понимаю , что только для того, чтобы быстрее выявлять неугодных комментаторов в сети. Вот есть номер, с которого звонит мошенник. В чем проблема его найти, если номер к ИИН должен быть привязан?