Отправлено: - 13:15

Карачун:

Название прямо скажем...того. Эндорфин от чего? От того что тряпочную синтетическую полностью механического производства хрень за 66к покупаешь чтоль? Не, серьезно, даже кожаная не вся за столько продается, а там работы сильно больше для ее производства.

Цитата:От технологии зависит, например Асикс и Мизуно японские бренды, именно предназначенные для бега, производят в фабриках расположенных в основном в странах Юго-Восточной Азии и.т.д. рабочая сила дешёвая, соответственно себестоимость меньше. Saucony американский бренд, отзывы профессиональных спортсменов и любителей хорошие. Бимай (Китай) с карбоновой пластиной бюджетные, по сравнению с другими производителями и брендами.