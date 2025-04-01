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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:01
Ещё с карбоновой пластиной Бимай приобрёл, они скоростные, следует ногами перебирать и привыкать. По мне, как башмаки Аладдина, пластина не гнётся, когда бежишь прямо отталкивает вперёд.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:04
Цитата:
Kairat stayer:Ну это по деньгам. Я предложил из бюджета. Кайрат а че правда ом умер. Я чёт даже и не знал. На старом телефоне он был потом пропал..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:05
Цитата:
Название прямо скажем...того. Эндорфин от чего? От того что тряпочную синтетическую полностью механического производства хрень за 66к покупаешь чтоль? Не, серьезно, даже кожаная не вся за столько продается, а там работы сильно больше для ее производства.
Kairat stayer:
ENDORPHIN PRO 3
ENDORPHIN PRO 3
Название прямо скажем...того. Эндорфин от чего? От того что тряпочную синтетическую полностью механического производства хрень за 66к покупаешь чтоль? Не, серьезно, даже кожаная не вся за столько продается, а там работы сильно больше для ее производства.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:09
Цитата:
Да вы батенька читер я то думал у вас все по честному, все сами своими силами. А оказывается пластинки подталкивают
Kairat stayer:
прямо отталкивает вперёд.
прямо отталкивает вперёд.
Да вы батенька читер я то думал у вас все по честному, все сами своими силами. А оказывается пластинки подталкивают
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:12
Цитата:
Карачун:Карачун. Я купил самые дорогие адидасы. В Европе. Повторяю. Через 2 км ноги начали болеть. Потом взял тупо Китай. Бегаю. Норм пока. Пробег уже больше чем 2 км
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:15
Цитата:
От технологии зависит, например Асикс и Мизуно японские бренды, именно предназначенные для бега, производят в фабриках расположенных в основном в странах Юго-Восточной Азии и.т.д. рабочая сила дешёвая, соответственно себестоимость меньше. Saucony американский бренд, отзывы профессиональных спортсменов и любителей хорошие. Бимай (Китай) с карбоновой пластиной бюджетные, по сравнению с другими производителями и брендами.
Карачун:
Название прямо скажем...того. Эндорфин от чего? От того что тряпочную синтетическую полностью механического производства хрень за 66к покупаешь чтоль? Не, серьезно, даже кожаная не вся за столько продается, а там работы сильно больше для ее производства.
Название прямо скажем...того. Эндорфин от чего? От того что тряпочную синтетическую полностью механического производства хрень за 66к покупаешь чтоль? Не, серьезно, даже кожаная не вся за столько продается, а там работы сильно больше для ее производства.
От технологии зависит, например Асикс и Мизуно японские бренды, именно предназначенные для бега, производят в фабриках расположенных в основном в странах Юго-Восточной Азии и.т.д. рабочая сила дешёвая, соответственно себестоимость меньше. Saucony американский бренд, отзывы профессиональных спортсменов и любителей хорошие. Бимай (Китай) с карбоновой пластиной бюджетные, по сравнению с другими производителями и брендами.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:17
Kairat stayer:
Вес какой сейчас у вас ?
Вес какой сейчас у вас ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:18
Цитата:
Да, я и без персонализации ваш пост прочитал. Что могу сказать - все-таки определять должна не цена или бренд а удобство. Да при выборе обуви я тоже ориентируюсь на бренд. Но только на те, которые я знаю своими ногами. При полностью незнакомых мне, именно в плане эксплуатации, товарах на полках бренд меня будет интересовать...примерно никогда.
Vit:
купил самые дорогие адидасы. В Европе. Повторяю. Через 2 км ноги начали болеть.
купил самые дорогие адидасы. В Европе. Повторяю. Через 2 км ноги начали болеть.
Да, я и без персонализации ваш пост прочитал. Что могу сказать - все-таки определять должна не цена или бренд а удобство. Да при выборе обуви я тоже ориентируюсь на бренд. Но только на те, которые я знаю своими ногами. При полностью незнакомых мне, именно в плане эксплуатации, товарах на полках бренд меня будет интересовать...примерно никогда.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:18
Цитата:
В настоящее время можно бегать в таких кроссовках, стар и млад их приобретает, нужно привыкать и приспосабливаться и уметь в них бегать.
Карачун:
Да вы батенька читер я то думал у вас все по честному, все сами своими силами. А оказывается пластинки подталкивают
Да вы батенька читер я то думал у вас все по честному, все сами своими силами. А оказывается пластинки подталкивают
В настоящее время можно бегать в таких кроссовках, стар и млад их приобретает, нужно привыкать и приспосабливаться и уметь в них бегать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:23
Цитата:
В настоящее время 77, думаю в течение полугода снизить до 70 кг, вообще боевой вес 65 кг. стремится нужно к последней цифре. Приобрёл весы HUAWEI, кроме веса показывает ещё и процент жира. За здоровьем слежу, глюкометр, тонометр есть.
simkst:
В настоящее время 77, думаю в течение полугода снизить до 70 кг, вообще боевой вес 65 кг. стремится нужно к последней цифре. Приобрёл весы HUAWEI, кроме веса показывает ещё и процент жира. За здоровьем слежу, глюкометр, тонометр есть.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:26
Цитата:
Не знаю, я раньше предполагал, надеюсь, что он жив, здоров и тусуется с девушками!
[Исправлено: Kairat stayer, 01.04.2025 - 14:27]
Vit:
Ну это по деньгам. Я предложил из бюджета. Кайрат а че правда ом умер. Я чёт даже и не знал. На старом телефоне он был потом пропал..
Ну это по деньгам. Я предложил из бюджета. Кайрат а че правда ом умер. Я чёт даже и не знал. На старом телефоне он был потом пропал..
Не знаю, я раньше предполагал, надеюсь, что он жив, здоров и тусуется с девушками!
[Исправлено: Kairat stayer, 01.04.2025 - 14:27]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:31
Цитата:
Мой вес 100 кг. Наверно Кайрат более в теме. А был 105. Щас 5 кг скинул)
Поэтому говорю что я покупаю ну самые дорогие кроссовки.. Толку ноль. В местном фитнесе уже меня записали девчонки. Скоро я с вами)
simkst:
Мой вес 100 кг. Наверно Кайрат более в теме. А был 105. Щас 5 кг скинул)
Поэтому говорю что я покупаю ну самые дорогие кроссовки.. Толку ноль. В местном фитнесе уже меня записали девчонки. Скоро я с вами)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:33
Цитата:
Вит , а рост ?
Vit:
Мой вес 100 кг.
Мой вес 100 кг.
Вит , а рост ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:40
Цитата:
Лишний. Лишний. Животик уже есть. 170 рост. Вес 100. Я тяжёлой поэтому и говорю Кайрата слушай. А если по человечески то я сказал.
simkst:
Лишний. Лишний. Животик уже есть. 170 рост. Вес 100. Я тяжёлой поэтому и говорю Кайрата слушай. А если по человечески то я сказал.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:44
Цитата:
Виталий, тут нужно исходить из того, для каких целей приобретаешь кроссовки. Если просто ходит в зал или прогулки осуществлять в парке и.т.д. тогда в принципе можно взять любые понравившиеся. Например я каждый день бегаю не менее 10 километров, бывает и более 20 километров, тут следует брать именно предназначенные для длительных пробежек. В настоящее время много чего выпускают, например кроссовки для трейла, это для бега по пересеченной местности, горам и бездорожью. Они с протекторами для обеспечения оптимального сцепления с поверхностью, непромокаемые, водоотталкивающие материалы используются и.т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 01.04.2025 - 14:47]
Vit:
Мой вес 100 кг. Наверно Кайрат более в теме. А был 105. Щас 5 кг скинул) Поэтому говорю что я покупаю ну самые дорогие кроссовки.. Толку ноль. В местном фитнесе уже меня записали девчонки. Скоро я с вами)
Мой вес 100 кг. Наверно Кайрат более в теме. А был 105. Щас 5 кг скинул) Поэтому говорю что я покупаю ну самые дорогие кроссовки.. Толку ноль. В местном фитнесе уже меня записали девчонки. Скоро я с вами)
Виталий, тут нужно исходить из того, для каких целей приобретаешь кроссовки. Если просто ходит в зал или прогулки осуществлять в парке и.т.д. тогда в принципе можно взять любые понравившиеся. Например я каждый день бегаю не менее 10 километров, бывает и более 20 километров, тут следует брать именно предназначенные для длительных пробежек. В настоящее время много чего выпускают, например кроссовки для трейла, это для бега по пересеченной местности, горам и бездорожью. Они с протекторами для обеспечения оптимального сцепления с поверхностью, непромокаемые, водоотталкивающие материалы используются и.т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 01.04.2025 - 14:47]
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