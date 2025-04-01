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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:01
#4906
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Ещё с карбоновой пластиной Бимай приобрёл, они скоростные, следует ногами перебирать и привыкать. По мне, как башмаки Аладдина, пластина не гнётся, когда бежишь прямо отталкивает вперёд.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16326
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:04
#4907
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Цитата:
Kairat stayer:
Ну это по деньгам. Я предложил из бюджета. Кайрат а че правда ом умер. Я чёт даже и не знал. На старом телефоне он был потом пропал..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1466
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:05
#4908
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Цитата:
Kairat stayer:
ENDORPHIN PRO 3

Название прямо скажем...того. Эндорфин от чего? От того что тряпочную синтетическую полностью механического производства хрень за 66к покупаешь чтоль? Не, серьезно, даже кожаная не вся за столько продается, а там работы сильно больше для ее производства.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1466
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:09
#4909
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Цитата:
Kairat stayer:
прямо отталкивает вперёд.

Да вы батенька читер :lol: я то думал у вас все по честному, все сами своими силами. А оказывается пластинки подталкивают :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16326
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:12
#4910
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Цитата:
Карачун:
Карачун. Я купил самые дорогие адидасы. В Европе. Повторяю. Через 2 км ноги начали болеть. Потом взял тупо Китай. Бегаю. Норм пока. Пробег уже больше чем 2 км
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:15
#4911
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Цитата:
Карачун:
Название прямо скажем...того. Эндорфин от чего? От того что тряпочную синтетическую полностью механического производства хрень за 66к покупаешь чтоль? Не, серьезно, даже кожаная не вся за столько продается, а там работы сильно больше для ее производства.


От технологии зависит, например Асикс и Мизуно японские бренды, именно предназначенные для бега, производят в фабриках расположенных в основном в странах Юго-Восточной Азии и.т.д. рабочая сила дешёвая, соответственно себестоимость меньше. Saucony американский бренд, отзывы профессиональных спортсменов и любителей хорошие. Бимай (Китай) с карбоновой пластиной бюджетные, по сравнению с другими производителями и брендами.
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
359
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:17
#4912
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Kairat stayer:

Вес какой сейчас у вас ?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1466
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:18
#4913
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Цитата:
Vit:
купил самые дорогие адидасы. В Европе. Повторяю. Через 2 км ноги начали болеть.

Да, я и без персонализации ваш пост прочитал. Что могу сказать - все-таки определять должна не цена или бренд а удобство. Да при выборе обуви я тоже ориентируюсь на бренд. Но только на те, которые я знаю своими ногами. При полностью незнакомых мне, именно в плане эксплуатации, товарах на полках бренд меня будет интересовать...примерно никогда.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:18
#4914
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Цитата:
Карачун:
Да вы батенька читер я то думал у вас все по честному, все сами своими силами. А оказывается пластинки подталкивают


В настоящее время можно бегать в таких кроссовках, стар и млад их приобретает, нужно привыкать и приспосабливаться и уметь в них бегать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:23
#4915
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Цитата:
simkst:


В настоящее время 77, думаю в течение полугода снизить до 70 кг, вообще боевой вес 65 кг. стремится нужно к последней цифре. Приобрёл весы HUAWEI, кроме веса показывает ещё и процент жира. За здоровьем слежу, глюкометр, тонометр есть.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:26
#4916
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Цитата:
Vit:
Ну это по деньгам. Я предложил из бюджета. Кайрат а че правда ом умер. Я чёт даже и не знал. На старом телефоне он был потом пропал..


Не знаю, я раньше предполагал, надеюсь, что он жив, здоров и тусуется с девушками!

[Исправлено: Kairat stayer, 01.04.2025 - 14:27]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16326
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:31
#4917
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Цитата:
simkst:

Мой вес 100 кг. Наверно Кайрат более в теме. А был 105. Щас 5 кг скинул)
Поэтому говорю что я покупаю ну самые дорогие кроссовки.. Толку ноль. В местном фитнесе уже меня записали девчонки. Скоро я с вами)
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
359
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:33
#4918
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Цитата:
Vit:
Мой вес 100 кг.


Вит , а рост ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16326
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:40
#4919
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Цитата:
simkst:

Лишний. Лишний. Животик уже есть. 170 рост. Вес 100. Я тяжёлой поэтому и говорю Кайрата слушай. А если по человечески то я сказал.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 13:44
#4920
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Цитата:
Vit:
Мой вес 100 кг. Наверно Кайрат более в теме. А был 105. Щас 5 кг скинул) Поэтому говорю что я покупаю ну самые дорогие кроссовки.. Толку ноль. В местном фитнесе уже меня записали девчонки. Скоро я с вами)


Виталий, тут нужно исходить из того, для каких целей приобретаешь кроссовки. Если просто ходит в зал или прогулки осуществлять в парке и.т.д. тогда в принципе можно взять любые понравившиеся. Например я каждый день бегаю не менее 10 километров, бывает и более 20 километров, тут следует брать именно предназначенные для длительных пробежек. В настоящее время много чего выпускают, например кроссовки для трейла, это для бега по пересеченной местности, горам и бездорожью. Они с протекторами для обеспечения оптимального сцепления с поверхностью, непромокаемые, водоотталкивающие материалы используются и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 01.04.2025 - 14:47]
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