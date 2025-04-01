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≡ Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51450
Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?
Отправлено: 01.04.25 - 10:43
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Подача документов для зачисления детей в первый класс должна была начаться утром, в 9.00, 1 апреля. Но в назначенное время родители не смогли сделать это. Портал Egov оказался недоступен.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44003
Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?
Отправлено: 01.04.25 - 10:43
#1
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Этот наш цифровой Казакстан.
Просто УЖОС..
Всю ночь не спали, еще и завис, как то зашли, как то отметились, сходили сонные в школу, там тоже в Ужосе от Егоаых, была ведь отдельная Сакура.
Короче казахи опять что то перемудрили и распилили больше чем положено, около 100 процентов!

[Исправлено: Домовенок, 01.04.2025 - 10:55]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44003
Re: Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый...
Отправлено: 01.04.25 - 10:44
#2
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Да, нет слов просто, приходится именно так говорить о нашем цифровом Казакстане и тому, кто этот УЖОС придумал..
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1463
Re: Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый...
Отправлено: 01.04.25 - 11:15
#3
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Цитата:
111:
Всю ночь не спали, еще и завис

Это был ваш личный выбор не спать всю ночь, едва ли можно винить в том егов. Завис...что ж, такое случается. Даже у, пожалуй, лидера по предоставлению услуг в цифровом виде каспи банка случаются затыки порой.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7514
Re: Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый...
Отправлено: 01.04.25 - 11:34
#4
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Ужас был раньше, когда спали где нибудь в очереди с цифрами нарисованными на руке.Теперь дома чуть не поспал сразу,конец света
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1463
Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?
Отправлено: 01.04.25 - 11:58
#5
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Вообще говоря не понимаю этого ажиотажа с зачислением ребенка в школу. Зачислят даже если первого сентября придти и поставить перед фактом без всяких онлайн заморочек. Просто потому что должны. А если все ради попадания в эту профанацию - так называемую "элитную" школу, так какая же она нафиг элитная если попасть в нее может любой кто умеет мышкой кликать?
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