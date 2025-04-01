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Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?
Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?
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