Казахстанцы утром 1 апреля не смогли записать детей в первый класс. Когда будет доступна услуга?

Отправлено: - 11:58

Вообще говоря не понимаю этого ажиотажа с зачислением ребенка в школу. Зачислят даже если первого сентября придти и поставить перед фактом без всяких онлайн заморочек. Просто потому что должны. А если все ради попадания в эту профанацию - так называемую "элитную" школу, так какая же она нафиг элитная если попасть в нее может любой кто умеет мышкой кликать?