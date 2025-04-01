Флуд и оффтопик (часть 9)

Отправлено: - 07:32

Все до сих пор в моей голове этот крик отчаяния : - ГДЕ ВЫ БЫЛИ ВСЕ ЭТИ ВОСЕМЬ ЛЕТ...

Вопрос задан таким тоном, что сразу вспоминаешь каждый год, каждый месяц своего существования тут на форуме все эти восемь! лет, как то виновато что ли, приняв на себя какую то вину, ведь задающий вопрос был ТАМ по логике вещей, а почему ты не был в Украине и не предотвратил этого еще в 2013м году....

Теперь нам с этим жить..

Или все таки ИХ, кто этот вопрос задает вот уже четыре года, тоже не было там и они оправдывают сегодняшнее истребление украинского народа именно задавая этот справедливо хитрый вопрос?

Напомнило вопрос к Буренке - Что у тебя болит, сердце или почки

- Да ничего говорит она

- А это мы сейчас узнаем..



Так и тут, важно задать правильный и весьма справедливый вопрос и под его справедливостью бегать с топорами вперемежку с Ослами и начинать рубить и валить направо и на лево кого хочешь и не важно кого, ту офигевшую Буренку или людей..

Главное вопрос задать справедливый - Где вы были прошлым летом и все получится как видим..