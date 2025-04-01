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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 07:03
#4891
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Блин, не открылся этот комп, всю ночь над нами издевалось государство
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 07:14
#4892
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде по другому зашли, долбаный Егов
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 07:32
#4893
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Все до сих пор в моей голове этот крик отчаяния : - ГДЕ ВЫ БЫЛИ ВСЕ ЭТИ ВОСЕМЬ ЛЕТ...
Вопрос задан таким тоном, что сразу вспоминаешь каждый год, каждый месяц своего существования тут на форуме все эти восемь! лет, как то виновато что ли, приняв на себя какую то вину, ведь задающий вопрос был ТАМ по логике вещей, а почему ты не был в Украине и не предотвратил этого еще в 2013м году....
Теперь нам с этим жить..
Или все таки ИХ, кто этот вопрос задает вот уже четыре года, тоже не было там и они оправдывают сегодняшнее истребление украинского народа именно задавая этот справедливо хитрый вопрос?
Напомнило вопрос к Буренке - Что у тебя болит, сердце или почки
- Да ничего говорит она
- А это мы сейчас узнаем..

Так и тут, важно задать правильный и весьма справедливый вопрос и под его справедливостью бегать с топорами вперемежку с Ослами и начинать рубить и валить направо и на лево кого хочешь и не важно кого, ту офигевшую Буренку или людей..
Главное вопрос задать справедливый - Где вы были прошлым летом и все получится как видим..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 08:48
#4894
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Ну вот и попали в самую крутую начальную школу казахскую гимназию..
Как там будет дальше, поступим или нет, мы же русские все таки..

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16317
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 09:01
#4895
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Цитата:
111:

А пошли на курсы по казахском языку. Я решил бросить свою работу. Устал. Мне по месту предложили работать. и те же деньги. Я вот думаю чем занятся на выходные.
Это не сарказм не шутка. Реально а почему бы и нет. Я думаю что мы быстро научимся. Потому как все равно поверхностно знаем уже. Осталось быстро улавливать разгооворную речь

[Исправлено: Vit, 01.04.2025 - 09:03]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7513
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 09:09
#4896
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Цитата:
Vit:
пошли на курсы по казахском языку. Я ре

Виталий недавно наткнулся на объявление, обучаем казахскому языку с любого возраста.Забей в поисковике сойле Костанай, я бы тоже пошел, но меня клиенты постоянно обучают
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16317
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 09:22
#4897
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Цитата:
saba:

Тебе зачем?. Я вроде думал ты его знаешь. Или хочешь на высший уровень натянуть?
Я чёт сомневаюсь что на курсах это дадут. Скорей всего там элементарные вещи преподают. Типа здравствуйте, хлеб хочу купит ну и в этом стиле
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16317
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 09:25
#4898
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Цитата:
saba:

Это я чёт вспомнил. В алматы в местном магазине. Купил всякие продукты и кое че забыл. Разворачиваюсь и говорю (ой бай)
Продавщицы заржали.они в возросте были. И говорят ты точно наш. Откуда знаешь это вот (ой бай) 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7513
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 09:30
#4899
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Цитата:
Vit:
Тебе зачем?. Я

Я вообще люблю учиться! А так хочется телевизор ещё понимать, а то я так через пень колоду . Общий смысл доходит, но приходится вслушиваться
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7513
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 09:32
#4900
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Цитата:
Vit:
ой бай

Молодежь русская, которая ко мне приезжает, постоянно разные словечки на казахском ввертывает.
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