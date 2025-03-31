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≡ Возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае прокомментировал вице-министр экологии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51449
Возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае прокомментировал вице-министр экологии
Отправлено: 31.03.25 - 11:04
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Вопрос об этом методе утилизации отходов в РК остается дискуссионным много лет. Госорганы, наука, эксперты-общественники никак не могут договориться, что пагубнее для страны: быстро растущие полигоны ТБО или опасность вредных выбросов при сжигании. Но похоже, принципиальное решение принято.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
716
Re: Возможность строительства мусоросжигательного завода в...
Отправлено: 31.03.25 - 11:04
#1
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предлагаем в том же "мифическом" заводе по утилизации разместить печку.
один фиг ничего работать не будет. так даже строить не придется, сразу распилить.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7822
Re: Возможность строительства мусоросжигательного завода в...
Отправлено: 31.03.25 - 17:27
#2
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Цитата:
директор пляжа:
там в минуту шесть раз делаются замеры по выбросам в атмосферу,



Цитата///там в минуту шесть раз делаются замеры по выбросам в атмосферу,///

Пиз...т и даже НЕ МОРГНЁТ.

Цитата:///будет ли опыт мегаполисов в перспективе продвигаться в регионы, вице-министр ответил утвердительно//

Какой опыт наших мегаполисов: - там же нет заводов по сжиганию мусора европейского уровня ??

За ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ года Егимендыка этот министр Шарбиев только-только съездил в Европу что бы посмотреь как и что: - интересно что они делали все эти годы- рачительный ХОЗЯИН страны уже давно бы построил с десяток таких заводов, это я про РАЧИТЕЛЬНОГО хозяина, а не про учредителя ТОО "Казахстан".
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
789
Re: Возможность строительства мусоросжигательного завода в...
Отправлено: 31.03.25 - 20:05
#3
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В стране очень много мечтателей, умеющих только говорить вслух о мечтах, но не умеющих эти мечты воплотить в жизнь, либо есть те, кто на генном уровне тащит сначала себе в рот, а потом себе в карман, что плохо лежит и не контролируется теми, кто должен контролировать, зная, что не будет жесткого наказания, есть другие, кто видит это, но делает только вид, что все хорошо прекрасная маркиза, и ищет свой интерес, а есть те, кто возвышает одну нацию над другой, не боясь, что его накажут за сепаратистские высказывания! А мусоросжигающий завод еще первый президент обещал построить в области и даже цементные заводы, чтобы кирпичи были свои! Однако мечту не исполнил, свернул видимо не туда! А тут инфляция, растрата бюджетных средств, приписки и присвоение на этой криминальной основе бюджетных средств из казны, и никаких мер, кроме болтовни! Можно говорить и говорить, это не мешки ворочать! Пора уже свободу слова, мечтания ограничить, чтобы все понимали, что за саботаж, сепаратизм, игнорирование законов и т.д ждет неминуемая кара любого!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27190
Возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае прокомментировал вице-министр экологии
Отправлено: 31.03.25 - 20:10
#4
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Цитата:
ACROS:
Цитата///там в минуту шесть раз делаются замеры по выбросам в атмосферу,/// Пиз...т и даже НЕ МОРГНЁТ.

Ну почему же. Это делается элементарно на ардуинке любым школьником с уклоном в IT. Любые датчики можно опрашивать каждые 10 сек. и даже графики рисовать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44001
Возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае прокомментировал вице-министр экологии
Отправлено: 31.03.25 - 20:23
#5
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Да, как мне показалось не Адольф первый придумал сжигать ненужный мусор..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7822
Возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае прокомментировал вице-министр экологии
Отправлено: 31.03.25 - 20:55
#6
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Цитата:
111:
Адольф первый придумал сжигать ненужный мусор..



Немножко некорректно: - это были не мусор, а ЛЮДИ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44001
Возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае прокомментировал вице-министр экологии
Отправлено: 31.03.25 - 21:15
#7
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Цитата:
ACROS:
Немножко некорректно: - это были не мусор, а ЛЮДИ.

Для кого как.
Вот например лицо, представляющее Путина, доверенное и проверенное, он о мусоре или о людях?


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16317
Возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае прокомментировал вице-министр экологии
Отправлено: 31.03.25 - 21:23
#8
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Цитата:
111:
Для кого как.

Ты в курсе че такое русская душа? Нет?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7822
Возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае прокомментировал вице-министр экологии
Отправлено: 01.04.25 - 07:46
#9
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Цитата:
111:
Для кого как.


Не моё дело, конечно: - но, при вашем критическом отношении к русской нации и вашей жене, очевидно, русской по национальности - как у вас на эту тему или она не знает о том что вы пишите в соцсетях ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7822
Возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае прокомментировал вице-министр экологии
Отправлено: 01.04.25 - 07:48
#10
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Цитата:
Vit:
че такое русская душа


А, что это такое???

И как это понять ??
Что тогда душа - негра, эфиопа, араба, китайца и прочего народа?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44001
Возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае прокомментировал вице-министр экологии
Отправлено: 01.04.25 - 07:59
#11
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Цитата:
ACROS:
Не моё дело, конечно: - но, при вашем критическом отношении к русской

Да ваще дело конечно же, коль я говорю это открыто в ооткрытых общественных местах так сказать..
Ну как критически, ничего абсолютно критического тут не вижу, зашли бы вы на фейсбук, а до этого на Майл.ру и узнали бы как я довожу или доводил казахов, а если зайдя на мою страничку, то и мусульман, думаю тут бы еще кто бы посчитал, к кому я более критически отношусь.
Вспомнилось выкинули из группы Казах-звучит Гордо..
Там я постоянно бегал с вопросом о труселях, искал чисто казахстанские трусы
Как сейчас бегают же с вопросом - Где вы были эти 8 лет..
И этот справедливый вопрос тоже никому не нравился..
Но думаю всё в пределах разумного.
Напомнило нашего бухающего муллу, когда говорил днем имам, вечером в доску в хлам..
Да, толерантно не говоря как тогда многие про Ивана.
У меня свёкр Иван, а жена Наталья Ивановна..
Так что..
Знает ли она?
Ну ответ думаю сюда не влезет, жизнь, философия..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16317
Возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае прокомментировал вице-министр экологии
Отправлено: 01.04.25 - 08:24
#12
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Цитата:
ACROS:
А, что это такое???

В моём понимание, русская душа это тот самый медведь. Его пнешь. Он перевернётся с одного бога на другой. Потом опять надо его пнуть что б проснулся.
Если хотите могу рассказать что такое казахская душа)
Его по носу щелкни он сразу начнёт руками махать..
Китайская душа, тоже самое как и казахская но только китаец будет сначало улыбаться. Его щел он улыбается и потом руками машет.

Про эфиопов Незнаю)
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2557
Возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае прокомментировал вице-министр экологии
Отправлено: 01.04.25 - 09:31
#13
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Что-то совсем не в ту степь направилось обсуждение. Далее будем удалять отклонение от темы.
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