Отправлено: - 17:27

директор пляжа:

там в минуту шесть раз делаются замеры по выбросам в атмосферу,

Цитата:Цитата///там в минуту шесть раз делаются замеры по выбросам в атмосферу,///Пиз...т и даже НЕ МОРГНЁТ.Цитата:///будет ли опыт мегаполисов в перспективе продвигаться в регионы, вице-министр ответил утвердительно//Какой опыт наших мегаполисов: - там же нет заводов по сжиганию мусора европейского уровня ??За ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ года Егимендыка этот министр Шарбиев только-только съездил в Европу что бы посмотреь как и что: - интересно что они делали все эти годы- рачительный ХОЗЯИН страны уже давно бы построил с десяток таких заводов, это я про РАЧИТЕЛЬНОГО хозяина, а не про учредителя ТОО "Казахстан".