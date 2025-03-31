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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:25
Цитата:
YESNO: вус какой у тебя ?Незнаю. Че вы имеете ввиду.?) в кино, в жизни, в музыке.?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:44
вус
военно учётная специальность .
идёт под номером .
[Исправлено: YESNO, 31.03.2025 - 22:45]
военно учётная специальность .
идёт под номером .
[Исправлено: YESNO, 31.03.2025 - 22:45]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:49
Цитата:
YESNO:Упс. Понял. Не-а. На сво не пойду. Казахстан запрещает. Это уголовка уже. Не скажу а так если хотите можите меня в танкисты записать. Потом видно будет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:52
Цитата:
Раньше надо было думать, когда в Европу прыгали. Это опасно. Предупреждали. Россия отжала Крым, тихо молча. Без выстрелов. Опасность для детей Украины появилась из-за ответной реакции на это. Это выбор руководства Украины, опасность для детей появилась в результате их неправильно сделанного выбора.
[Исправлено: maxsaf, 31.03.2025 - 23:00]
saba:
Детей сначала ввергли в смертельную опасность
Детей сначала ввергли в смертельную опасность
Раньше надо было думать, когда в Европу прыгали. Это опасно. Предупреждали. Россия отжала Крым, тихо молча. Без выстрелов. Опасность для детей Украины появилась из-за ответной реакции на это. Это выбор руководства Украины, опасность для детей появилась в результате их неправильно сделанного выбора.
[Исправлено: maxsaf, 31.03.2025 - 23:00]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:55
. На сво не пойду. Казахстан запрещает.
а туда и не надо
если третья мировая начнется ?
с нацистами будешь воевать ?
а туда и не надо
если третья мировая начнется ?
с нацистами будешь воевать ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:57
Понял. Не-а. Н
так есть вус или нет ?
так есть вус или нет ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:02
Цитата:
Конеш. Я уже двух себе в блокнот из местных нарисовал кому первому голову отверну.
YESNO:
с нацистами будешь воевать ?
с нацистами будешь воевать ?
Конеш. Я уже двух себе в блокнот из местных нарисовал кому первому голову отверну.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:07
Цитата:
А чё такое? Че докапался. Слушай сюда Вася. Я вас нацистов давил и буду давить. Гадов. Этих вся якобы войнов которые пришли в Курск и насиловали женщин, убивая ради развлечения стариков. Вы будите прокляты.
YESNO:
А чё такое? Че докапался. Слушай сюда Вася. Я вас нацистов давил и буду давить. Гадов. Этих вся якобы войнов которые пришли в Курск и насиловали женщин, убивая ради развлечения стариков. Вы будите прокляты.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:09
Цитата:
Вит, держи ноги в тепле а голову в холоде. Не поддавайся на провокации. Исправь на более разумное.
Vit:
Вит, держи ноги в тепле а голову в холоде. Не поддавайся на провокации. Исправь на более разумное.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:18
Цитата:
maxsaf:Макс я украинец как и ты. . И мне до слез больно что там происходит. Кровь по всюду.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:19
Слушай сюда Вася. Я вас нацистов давил и буду давить
а ты неадекватен оказывается .
где во мне нациста увидел ?
а ты неадекватен оказывается .
где во мне нациста увидел ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:25
Цитата:
YESNO:Извини друг. Сорвался. Правда не в тему. Я адекватный. И держу себя в руках.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7506
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:28
Цитата:
В общем Максафу за хорошей жизнью в Канаду можно, а украинцам в Европу за такой же жизнью низзя!!! Даже Максаф возмущен, хо..лы неумытые чего захотели, один человек может жить лучше россиянина, вся страна не должна жить лучше чем Россия!
[Исправлено: saba, 31.03.2025 - 23:30]
maxsaf:
когда в Европу прыгали.
когда в Европу прыгали.
В общем Максафу за хорошей жизнью в Канаду можно, а украинцам в Европу за такой же жизнью низзя!!! Даже Максаф возмущен, хо..лы неумытые чего захотели, один человек может жить лучше россиянина, вся страна не должна жить лучше чем Россия!
[Исправлено: saba, 31.03.2025 - 23:30]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:30
Цитата:
Саба ну че ты как ребёнок. не за это же война начилась.
saba:
Саба ну че ты как ребёнок. не за это же война начилась.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7506
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:35
Цитата:
Виталий, а из за чего? Про Донбасс не надо, сама Россия всё время там пальцем в крови ковыряла, чтобы не затянулась и всегда повод был на Украину напасть! Ты мне вот Виталий расскажи, откуда у шахтеров танки, Грады, гаубицы и т.д которыми они 10 лет воевали? Ты сейчас знаешь, как в современном танке воевать? Откуда такие познания у сугубо гражданских людей?
Vit:
ты как ребёнок
ты как ребёнок
Виталий, а из за чего? Про Донбасс не надо, сама Россия всё время там пальцем в крови ковыряла, чтобы не затянулась и всегда повод был на Украину напасть! Ты мне вот Виталий расскажи, откуда у шахтеров танки, Грады, гаубицы и т.д которыми они 10 лет воевали? Ты сейчас знаешь, как в современном танке воевать? Откуда такие познания у сугубо гражданских людей?
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