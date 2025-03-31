НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 323 из 324«1...321322323324»
Ответить Новый топик
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16302
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:25
#4831
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO: вус какой у тебя ?
Незнаю. Че вы имеете ввиду.?) в кино, в жизни, в музыке.?
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1563
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:44
#4832
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вус
военно учётная специальность .
идёт под номером .

[Исправлено: YESNO, 31.03.2025 - 22:45]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16302
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:49
#4833
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Упс. Понял. Не-а. На сво не пойду. Казахстан запрещает. Это уголовка уже. Не скажу а так если хотите можите меня в танкисты записать. Потом видно будет.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27186
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:52
#4834
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Детей сначала ввергли в смертельную опасность

Раньше надо было думать, когда в Европу прыгали. Это опасно. Предупреждали. Россия отжала Крым, тихо молча. Без выстрелов. Опасность для детей Украины появилась из-за ответной реакции на это. Это выбор руководства Украины, опасность для детей появилась в результате их неправильно сделанного выбора.

[Исправлено: maxsaf, 31.03.2025 - 23:00]
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1563
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:55
#4835
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. На сво не пойду. Казахстан запрещает.

а туда и не надо
если третья мировая начнется ?
с нацистами будешь воевать ?
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1563
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:57
#4836
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понял. Не-а. Н
так есть вус или нет ?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16302
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:02
#4837
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
с нацистами будешь воевать ?

Конеш. Я уже двух себе в блокнот из местных нарисовал кому первому голову отверну.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16302
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:07
#4838
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:

А чё такое? Че докапался. Слушай сюда Вася. Я вас нацистов давил и буду давить. Гадов. Этих вся якобы войнов которые пришли в Курск и насиловали женщин, убивая ради развлечения стариков. Вы будите прокляты.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27186
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:09
#4839
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Вит, держи ноги в тепле а голову в холоде. Не поддавайся на провокации. Исправь на более разумное.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16302
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:18
#4840
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Макс я украинец как и ты. . И мне до слез больно что там происходит. Кровь по всюду.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1563
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:19
#4841
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушай сюда Вася. Я вас нацистов давил и буду давить

а ты неадекватен оказывается .
где во мне нациста увидел ?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16302
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:25
#4842
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Извини друг. Сорвался. Правда не в тему. Я адекватный. И держу себя в руках.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7506
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:28
#4843
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
когда в Европу прыгали.

В общем Максафу за хорошей жизнью в Канаду можно, а украинцам в Европу за такой же жизнью низзя!!! Даже Максаф возмущен, хо..лы неумытые чего захотели, один человек может жить лучше россиянина, вся страна не должна жить лучше чем Россия!

[Исправлено: saba, 31.03.2025 - 23:30]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16302
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:30
#4844
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

Саба ну че ты как ребёнок. не за это же война начилась.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7506
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 22:35
#4845
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
ты как ребёнок

Виталий, а из за чего? Про Донбасс не надо, сама Россия всё время там пальцем в крови ковыряла, чтобы не затянулась и всегда повод был на Украину напасть! Ты мне вот Виталий расскажи, откуда у шахтеров танки, Грады, гаубицы и т.д которыми они 10 лет воевали? Ты сейчас знаешь, как в современном танке воевать? Откуда такие познания у сугубо гражданских людей?
Профайл
Страница 323 из 324«1...321322323324»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS