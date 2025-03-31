Отправлено: - 22:35

Vit:

ты как ребёнок

Цитата:Виталий, а из за чего? Про Донбасс не надо, сама Россия всё время там пальцем в крови ковыряла, чтобы не затянулась и всегда повод был на Украину напасть! Ты мне вот Виталий расскажи, откуда у шахтеров танки, Грады, гаубицы и т.д которыми они 10 лет воевали? Ты сейчас знаешь, как в современном танке воевать? Откуда такие познания у сугубо гражданских людей?