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≡ Штраф почти в 300 тыс. тенге заплатит костанаец за разбитую остановку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51448
Штраф почти в 300 тыс. тенге заплатит костанаец за разбитую остановку
Отправлено: 31.03.25 - 18:46
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Акт вандализма запечатлела видеокамера, которая установлена на автобусной остановке "Сельхозинститут". Мужчина 26 марта разбил стекло в крытой остановке. Как сообщили сегодня, 31 марта, в полиции, он был в состоянии алкогольного опьянения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43973
Re: Штраф почти в 300 тыс. тенге заплатит костанаец за разбитую...
Отправлено: 31.03.25 - 18:46
#1
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Надо вме в стекле сделать, чтоб штрафы собирать больше
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
789
Re: Штраф почти в 300 тыс. тенге заплатит костанаец за разбитую...
Отправлено: 31.03.25 - 19:39
#2
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Не можешь пить спиртное, будь еще бедней! Так только живут те, кому все равно! Это как правило дармоеды, ничего не производившие своими руками, а только языком всех загаживающие!
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2219
Re: Штраф почти в 300 тыс. тенге заплатит костанаец за разбитую...
Отправлено: 31.03.25 - 21:38
#3
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Цитата:
Акт вандализма запечатлела видеокамера, которая установлена на автобусной остановке "Сельхозинститут". Мужчина 26 марта разбил стекло в крытой остановке. Как сообщили сегодня, 31 марта, в полиции, хулиган был в состоянии алкогольного опьянения.

Источник:


Скот какой-то. Почему не разместить его данные и фото в СМИ? Что бы город знал своих героев в лицо. И что бы другим не повадно было такое совершать...
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