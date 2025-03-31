Отправлено: - 21:38





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55558 Акт вандализма запечатлела видеокамера, которая установлена на автобусной остановке "Сельхозинститут". Мужчина 26 марта разбил стекло в крытой остановке. Как сообщили сегодня, 31 марта, в полиции, хулиган был в состоянии алкогольного опьянения.Источник:

Цитата:Скот какой-то. Почему не разместить его данные и фото в СМИ? Что бы город знал своих героев в лицо. И что бы другим не повадно было такое совершать...