Возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае прокомментировал вице-министр экологии
Отправлено: 31.03.25 - 11:04
Вопрос об этом методе утилизации отходов в РК остается дискуссионным много лет. Госорганы, наука, эксперты-общественники никак не могут договориться, что пагубнее для страны: быстро растущие полигоны ТБО или опасность вредных выбросов при сжигании. Но похоже, принципиальное решение принято. Читать новость
директор пляжа: там в минуту шесть раз делаются замеры по выбросам в атмосферу,
Цитата///там в минуту шесть раз делаются замеры по выбросам в атмосферу,///
Пиз...т и даже НЕ МОРГНЁТ.
Цитата:///будет ли опыт мегаполисов в перспективе продвигаться в регионы, вице-министр ответил утвердительно//
Какой опыт наших мегаполисов: - там же нет заводов по сжиганию мусора европейского уровня ??
За ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ года Егимендыка этот министр Шарбиев только-только съездил в Европу что бы посмотреь как и что: - интересно что они делали все эти годы- рачительный ХОЗЯИН страны уже давно бы построил с десяток таких заводов, это я про РАЧИТЕЛЬНОГО хозяина, а не про учредителя ТОО "Казахстан".
В стране очень много мечтателей, умеющих только говорить вслух о мечтах, но не умеющих эти мечты воплотить в жизнь, либо есть те, кто на генном уровне тащит сначала себе в рот, а потом себе в карман, что плохо лежит и не контролируется теми, кто должен контролировать, зная, что не будет жесткого наказания, есть другие, кто видит это, но делает только вид, что все хорошо прекрасная маркиза, и ищет свой интерес, а есть те, кто возвышает одну нацию над другой, не боясь, что его накажут за сепаратистские высказывания! А мусоросжигающий завод еще первый президент обещал построить в области и даже цементные заводы, чтобы кирпичи были свои! Однако мечту не исполнил, свернул видимо не туда! А тут инфляция, растрата бюджетных средств, приписки и присвоение на этой криминальной основе бюджетных средств из казны, и никаких мер, кроме болтовни! Можно говорить и говорить, это не мешки ворочать! Пора уже свободу слова, мечтания ограничить, чтобы все понимали, что за саботаж, сепаратизм, игнорирование законов и т.д ждет неминуемая кара любого!
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