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≡ Источник назвал финансовые условия перехода Тагыбергена в ФК "Тобол"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51448
Источник назвал финансовые условия перехода Тагыбергена в ФК "Тобол"
Отправлено: 31.03.25 - 21:12
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Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген пошел на значительные уступки ради перехода в "Тобол". По данным источника, близкого к ситуации, 34-летний футболист будет зарабатывать в Костанае значительно меньше, чем в "Ордабасы".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7820
Re: Источник назвал финансовые условия перехода Тагыбергена в ФК...
Отправлено: 31.03.25 - 21:12
#1
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Цитата:///цифру в 6-7 миллионов тенге.///

ШЕСТЬ или СЕМЬ лямов в месяц - это тоже неплохо, когда думаешь не головой, а НОГАМИ.
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