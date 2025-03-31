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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 19:34
Цитата:
А почему обсуждаешь все эти три года только проклятых украинцев, называя их нацистами?
Обсуждал бы борщ, разве кто то был бы против?
Vit:
Так хочется обсуждать борщ
Так хочется обсуждать борщ
А почему обсуждаешь все эти три года только проклятых украинцев, называя их нацистами?
Обсуждал бы борщ, разве кто то был бы против?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 19:37
Цитата:
Ну во первых с национальностью "украинец" в ближайшее время ничего не случится. Во вторых людей станет меньше погибать напрасно. В третьих делить людей на нации в принципе уже не целесообразно, в эпоху освоения других планет.
111:
Тебе лучше будет жить, если ниции украинец не станет, а будут какие то чистильщики грязной обуви на обслуге у янки?
Тебе лучше будет жить, если ниции украинец не станет, а будут какие то чистильщики грязной обуви на обслуге у янки?
Ну во первых с национальностью "украинец" в ближайшее время ничего не случится. Во вторых людей станет меньше погибать напрасно. В третьих делить людей на нации в принципе уже не целесообразно, в эпоху освоения других планет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16296
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 19:40
Цитата:
111:С тобой хрен обсудить. борщ. Тут уже приходится с кем с одной тарелки хлебать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:02
Сегодня будем Егов штурмовать с полуночи..
Вся страна в первый класс..
Вся страна в первый класс..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:03
А утром те неудачники, что не смогли, будут штурмовать школы..
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 7820
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:08
Цитата:
До сих пор страна в очереди стоит за ЧЕМ то: - раньше было за золотом, за любым дефицитом, потом за колбасой, потом за водкой, потом за ваучерами-мавродинками АО "МММ" - теперь за МЕСТО в школе.
111:
будем Егов штурмовать с полуночи.. Вся страна в первый класс..
будем Егов штурмовать с полуночи.. Вся страна в первый класс..
До сих пор страна в очереди стоит за ЧЕМ то: - раньше было за золотом, за любым дефицитом, потом за колбасой, потом за водкой, потом за ваучерами-мавродинками АО "МММ" - теперь за МЕСТО в школе.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:18
Цитата:
Наверно потому, что школы стали Элитными, первая математическая, или вторая самый центр, гимназия Горького, а мы еще круче выбрали, казахскую Гимназию 24 в самом центре, поборемся ночью..
Правда всё зависнет скорее всего до часов 4х ночи..
[Исправлено: 111, 31.03.2025 - 21:19]
ACROS:
теперь за МЕСТО в школе.
теперь за МЕСТО в школе.
Наверно потому, что школы стали Элитными, первая математическая, или вторая самый центр, гимназия Горького, а мы еще круче выбрали, казахскую Гимназию 24 в самом центре, поборемся ночью..
Правда всё зависнет скорее всего до часов 4х ночи..
[Исправлено: 111, 31.03.2025 - 21:19]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:30
Цитата:
А не похищает, нивелируя опасную ситуацию,которая сама и создала, напав с танками и оружием в том числе и на этих бедных детей?!
maxsaf:
Россия
Россия
А не похищает, нивелируя опасную ситуацию,которая сама и создала, напав с танками и оружием в том числе и на этих бедных детей?!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:33
Цитата:
У него нет и не будет,его купили уже давно за статус" первого пехотинца" Путина и за огромные субсидии в его личную вотчину, которую ему на прокорм отдал Путин! Золотые покои хана Чечни по телевизору видели?
maxsaf:
Кадырова
Кадырова
У него нет и не будет,его купили уже давно за статус" первого пехотинца" Путина и за огромные субсидии в его личную вотчину, которую ему на прокорм отдал Путин! Золотые покои хана Чечни по телевизору видели?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:34
Цитата:
Ну давайте ещё начнем обсуждать причинно следственные связи в задаче про курицу и яйцо. Была конкретная проблема: детей бросили в опасности. Из вывезли в безопасное место. Потом вернули. Примите это как факт.
saba:
А не похищает, нивелируя опасную ситуацию,которая сама и создала, напав с танками и оружием в том числе и на этих бедных детей?!
А не похищает, нивелируя опасную ситуацию,которая сама и создала, напав с танками и оружием в том числе и на этих бедных детей?!
Ну давайте ещё начнем обсуждать причинно следственные связи в задаче про курицу и яйцо. Была конкретная проблема: детей бросили в опасности. Из вывезли в безопасное место. Потом вернули. Примите это как факт.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:39
Цитата:
Детей сначала ввергли в смертельную опасность и потом похитили, а потом отказывались отдавать на Родину, именно по этому преступлению и был выдан ордер МУС на имя Путина и Львовой-Беловой!
maxsaf:
детей бросили в опасности
детей бросили в опасности
Детей сначала ввергли в смертельную опасность и потом похитили, а потом отказывались отдавать на Родину, именно по этому преступлению и был выдан ордер МУС на имя Путина и Львовой-Беловой!
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 7820
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:46
Цитата:
Чем она круче элитных??
Денег за обучение платить надо больше или чем то другим?
111:
еще круче выбрали
еще круче выбрали
Чем она круче элитных??
Денег за обучение платить надо больше или чем то другим?
Y
(Полноправные пользователи)
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- 22.05.12
- Сообщений:
- 1560
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:03
Цитата:
после 3 мировой . немцы уже вовсю готовятся .
война будет фронтовая .
Vit:
Правда когда настанет мир.?
Правда когда настанет мир.?
после 3 мировой . немцы уже вовсю готовятся .
война будет фронтовая .
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1560
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:07
Цитата:
вус какой у тебя ?
Vit:
Почему нашему поколению приходится переживать.
Почему нашему поколению приходится переживать.
вус какой у тебя ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:11
Цитата:
Вот об этом потом и узнаем..
Точнее когда поучится..
ACROS:
Чем она круче элитных??
Чем она круче элитных??
Вот об этом потом и узнаем..
Точнее когда поучится..
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