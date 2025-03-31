Отправлено: - 19:37

111:

Тебе лучше будет жить, если ниции украинец не станет, а будут какие то чистильщики грязной обуви на обслуге у янки?

Цитата:Ну во первых с национальностью "украинец" в ближайшее время ничего не случится. Во вторых людей станет меньше погибать напрасно. В третьих делить людей на нации в принципе уже не целесообразно, в эпоху освоения других планет.