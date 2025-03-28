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≡ Вопрос недели Министр здравоохранения Акмарал Альназарова...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51448
Вопрос недели Министр здравоохранения Акмарал Альназарова...
Отправлено: 28.03.25 - 09:56
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Вопрос недели Министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что внедрение ОСМС оказало позитивное влияние на жизнь казахстанцев. Согласны ли вы с этим утверждением? 1. Да. Финансирование здравоохранения с момента внедрения ОСМС выросло в три раза.
Результаты опроса

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1449
Re: Вопрос недели Министр здравоохранения Акмарал Альназарова...
Отправлено: 28.03.25 - 09:56
#1
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Нет. Несмотря на ежемесячные отчисления, мне всё равно приходиться пользоваться услугами частных врачей. Т.е. государство просто переложило финансирование поликлиник на население.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1155
Re: Вопрос недели Министр здравоохранения Акмарал Альназарова...
Отправлено: 28.03.25 - 15:23
#2
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Один черт приходится идти в жемчужину или Гиппократ. И все равно платишь. Очередной отсос денег, не более того. Лишний костыль в колесе здравоохранительной машины. Рассмотрели бы вопрос возврата невостребованных средств из этого (прости господи) фонда. Вот тогда бы прозрачнее бы все было, я думаю. Или лучше сделали бы депозиты - на оздоровительные цели. Вместо бессмысленных фондов хранить деньги в банке. Так деньги хоть работать будут.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7820
Re: Вопрос недели Министр здравоохранения Акмарал Альназарова...
Отправлено: 28.03.25 - 16:51
#3
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Цитата:
Тот самый:
мне всё равно приходиться пользоваться услугами частных врачей.

Цитата:
vofkakst:
И все равно платишь. О


Денег в этот фонд собирается немерено и раз немерено и просто лежат, то и немерено РАЗВАРОВЫВАЮТСЯ.

Смысл этой системы НЕПОНЯТЕН - если порталы всегда забиты и очередь к узкому специалисту ждёшь неделями и месяцами и не дождавшись и плюнув на всё идёшь к ПЛАТНИКАМ. ( ОНИ на это и расчитывают)

Тогда нвдо сделать так: - раз в прикреплённой поликлинике нет специалиста, идёшь к любому платнику, естественно с направлением от лечащего врача и система АВТОМАТИЧЕСКИ оплачивает приём у платника.
Ему ведь без разницы кто платит- у него это прежде всего БИЗНЕС.

И деньги будут не лежать, а работать и воровать будут меньше.
А, то додумались же с этих денег платили ПОВЫШЕННУЮ зарплату врачам во время пандемии - это наверное - НЕЦЕЛЕВОЕ использование денег.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7504
Вопрос недели Министр здравоохранения Акмарал Альназарова...
Отправлено: 28.03.25 - 17:16
#4
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Цитата:
ACROS:
АВТОМАТИЧЕСКИ оплачивает приём у платника. Ему ведь без разницы кто платит- у него это прежде всего БИЗНЕС.

Такая практика уже существует, меня направляли на МРТ в Магнесию, на электронейромиогрфию тоже к частникам, другое дело, что участвуют там не все, а кто тоже тендер выиграл, УЗИ лучезапястного сустава пришлось платно делать. Система плохая и неповоротливая!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2232
Re: Вопрос недели Министр здравоохранения Акмарал Альназарова...
Отправлено: 28.03.25 - 22:35
#5
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Вещи надо называть своими именами.
У нас по определению нет министерства здравоохранения.
Есть министерство по оказанию медицинских услуг.
То бишь - бизнес на здоровье людей.
Этому "министерству", а значит и государству выгодно, чтобы люди болели.
Тогда они будут приносить в кассу деньги.
Именно это и есть главная и основная цель этой структуры.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4161
Вопрос недели Министр здравоохранения Акмарал Альназарова...
Отправлено: 28.03.25 - 22:43
#6
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Цитата:
Skeptic:
Есть министерство по оказанию медицинских услуг. То бишь - бизнес на здоровье людей.

Меня гложут смутные сомнения, что и с системой образования таже х(чертовщина)я
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2232
Вопрос недели Министр здравоохранения Акмарал Альназарова...
Отправлено: 28.03.25 - 23:20
#7
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Цитата:
Эл-починно:
смутные сомнения

Это не сомнения. Это факт.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7820
Вопрос недели Министр здравоохранения Акмарал Альназарова...
Отправлено: 29.03.25 - 07:38
#8
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Цитата:
Skeptic:
по оказанию медицинских услуг.


У нас ВСЁ что делает государство - это УСЛУГИ с их стороны- они и так и называется - гос.УСЛУГИ.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2232
Re: Вопрос недели Министр здравоохранения Акмарал Альназарова...
Отправлено: 29.03.25 - 13:03
#9
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Цитата:
ACROS:
гос.УСЛУГИ.

Вы, как обычно, путаете тёплое с мягким.
Гос.услуги, это про работу чиновников. Документы, справки и прочая бумажная мутотень.
А здравоохранение (и образование), это базовые структуры государства, которое хочет развиваться и процветать.
Для этого государству необходимы здоровые и образованные жители.
И когда государство уничтожает систему здравоохранения, переводя его в состояние услуг, оно уничтожает здоровье населения. Со всеми вытекающими.
То же и про образование можно сказать.
По всему видно, что нашему государству не нужны здоровые и образованные граждане.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7820
Вопрос недели Министр здравоохранения Акмарал Альназарова...
Отправлено: 31.03.25 - 21:07
#10
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Цитата:
Skeptic:
Вы, как обычно, путаете тёплое с мягким.


И это говорит МНЕ - человек ПУТАЮЩИЙ или ОТКРОВЕННО совравший про официальный ЗАПРЕТ властей на изучение русского языка в школах, почему то именно со второго класса.

Цитата:
Skeptic:
переводя его в состояние услуг


Вам же говорят - государство оказывает УСЛУГИ своим гражданам.
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