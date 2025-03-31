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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43973
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 19:34
#4816
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Цитата:
Vit:
Так хочется обсуждать борщ

А почему обсуждаешь все эти три года только проклятых украинцев, называя их нацистами?
Обсуждал бы борщ, разве кто то был бы против?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 19:37
#4817
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Цитата:
111:
Тебе лучше будет жить, если ниции украинец не станет, а будут какие то чистильщики грязной обуви на обслуге у янки?

Ну во первых с национальностью "украинец" в ближайшее время ничего не случится. Во вторых людей станет меньше погибать напрасно. В третьих делить людей на нации в принципе уже не целесообразно, в эпоху освоения других планет.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16295
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 19:40
#4818
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Цитата:
111:
С тобой хрен обсудить. борщ. Тут уже приходится с кем с одной тарелки хлебать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43973
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:02
#4819
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Сегодня будем Егов штурмовать с полуночи..
Вся страна в первый класс..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43973
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:03
#4820
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А утром те неудачники, что не смогли, будут штурмовать школы..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7820
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:08
#4821
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Цитата:
111:
будем Егов штурмовать с полуночи.. Вся страна в первый класс..


До сих пор страна в очереди стоит за ЧЕМ то: - раньше было за золотом, за любым дефицитом, потом за колбасой, потом за водкой, потом за ваучерами-мавродинками АО "МММ" - теперь за МЕСТО в школе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43973
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:18
#4822
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Цитата:
ACROS:
теперь за МЕСТО в школе.

Наверно потому, что школы стали Элитными, первая математическая, или вторая самый центр, гимназия Горького, а мы еще круче выбрали, казахскую Гимназию 24 в самом центре, поборемся ночью..
Правда всё зависнет скорее всего до часов 4х ночи..

[Исправлено: 111, 31.03.2025 - 21:19]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7504
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:30
#4823
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Цитата:
maxsaf:
Россия

А не похищает, нивелируя опасную ситуацию,которая сама и создала, напав с танками и оружием в том числе и на этих бедных детей?!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7504
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:33
#4824
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Цитата:
maxsaf:
Кадырова

У него нет и не будет,его купили уже давно за статус" первого пехотинца" Путина и за огромные субсидии в его личную вотчину, которую ему на прокорм отдал Путин! Золотые покои хана Чечни по телевизору видели?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:34
#4825
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Цитата:
saba:
А не похищает, нивелируя опасную ситуацию,которая сама и создала, напав с танками и оружием в том числе и на этих бедных детей?!

Ну давайте ещё начнем обсуждать причинно следственные связи в задаче про курицу и яйцо. Была конкретная проблема: детей бросили в опасности. Из вывезли в безопасное место. Потом вернули. Примите это как факт.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7504
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:39
#4826
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Цитата:
maxsaf:
детей бросили в опасности

Детей сначала ввергли в смертельную опасность и потом похитили, а потом отказывались отдавать на Родину, именно по этому преступлению и был выдан ордер МУС на имя Путина и Львовой-Беловой!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7820
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 20:46
#4827
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Цитата:
111:
еще круче выбрали



Чем она круче элитных??

Денег за обучение платить надо больше или чем то другим?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1560
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:03
#4828
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Цитата:
Vit:
Правда когда настанет мир.?

после 3 мировой . немцы уже вовсю готовятся .
война будет фронтовая .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1560
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:07
#4829
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Цитата:
Vit:
Почему нашему поколению приходится переживать.

вус какой у тебя ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43973
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 21:11
#4830
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Цитата:
ACROS:
Чем она круче элитных??

Вот об этом потом и узнаем..
Точнее когда поучится..
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