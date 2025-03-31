Re: Биография рынка «Салтанат» в Костанае все-таки...

Отправлено: - 14:27

А когда Ainaline на базаре доведут до ума? Ну это же кошмар! Он разваливается! Сколько уже аким указывал на этот беспредел! В самом центре,столько гостей там гуляет! Ну как так??