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≡ Биография рынка «Салтанат» в Костанае все-таки заканчивается, подтверждает аким города
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51446
Биография рынка «Салтанат» в Костанае все-таки заканчивается, подтверждает аким города
Отправлено: 31.03.25 - 14:27
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В прошлом году стало известно, что частный рынок, располагающийся на проезжей части улицы Шевчено, будет ликвидирован. Власти давали торгующим срок подготовиться к выселению до 1 марта. Но месяц прошел с назначенной даты, а торговля на «Салтанате» идет.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1662
Re: Биография рынка «Салтанат» в Костанае все-таки...
Отправлено: 31.03.25 - 14:27
#1
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А когда Ainaline на базаре доведут до ума? Ну это же кошмар! Он разваливается! Сколько уже аким указывал на этот беспредел! В самом центре,столько гостей там гуляет! Ну как так??
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
121
Re: Биография рынка «Салтанат» в Костанае все-таки...
Отправлено: 31.03.25 - 18:48
#2
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Цитата:
сумму меньше миллиона - 989 412 тенге (копия постановления есть в редакции). Сумма теперешней компенсации на совещании названа не была.

Источник:


а теперь выкуп эту сумму на 100 умножайте
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