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≡ Штраф почти в 300 тыс. тенге заплатит костанаец за разбитую остановку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51446
Штраф почти в 300 тыс. тенге заплатит костанаец за разбитую остановку
Отправлено: 31.03.25 - 18:46
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Акт вандализма запечатлела видеокамера, которая установлена на автобусной остановке "Сельхозинститут". Мужчина 26 марта разбил стекло в крытой остановке. Как сообщили сегодня, 31 марта, в полиции, он был в состоянии алкогольного опьянения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43964
Re: Штраф почти в 300 тыс. тенге заплатит костанаец за разбитую...
Отправлено: 31.03.25 - 18:46
#1
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Надо вме в стекле сделать, чтоб штрафы собирать больше
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