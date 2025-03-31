Отправлено: - 14:59

Vit:

Кайрат дос четы удивлеешся. Всё тут понятно. Есть люди которым нравится убивать в Донбассе всех...

Цитата:Конечный результат на Донбассе, ранее в процветающем регионе, в настоящее время люди очень плохо живут. Кто мог давно уехали, часть на войне погибли и.т.д. Вчера смотрел видео, люди пропадали, а их оказывается в шахты позакидывали, зачем?