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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16289
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 11:08
#4771
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Ок.
Служу советскому союзу. Ссср
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6792
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 11:24
#4772
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Цитата:
Vit:
Ок.
Служу советскому союзу. Ссср


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7493
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 12:14
#4773
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maxsaf:
три раза простой вопрос задал,
Сложно жить с пустотой в голове? Сочувствую! В качестве ликбеза могу порекомендовать кучу советских фильмов про первые дни Великой Отечественной. Аналогичная ситуация; агрессор без объявления войны вторгся в страну, там не только детдома, но и больницы с заводами эвакуировать не успели! А с детьми ничего не надо было делать, просто дать им жить, как жили, уйти вместе со всеми своими танками , ракетами и всё!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16289
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 12:58
#4774
Комментарий удален модератором.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1460
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 13:30
#4775
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Не трудно, что там в экранчик пальчиком тыкать?! Просто не хочу. Ответ прямолинейный, честный и по существу вас не устроит. Говорить что будет для вас приятно, греша при этом против истины, я тоже не стану. Все это ваши личные глупости и пожалуйста лично и самостоятельно от них страдайте, без моего участия.
В конце концов тут на форуме вдосталь жилеток, которые как минимум сделают вид, а то и вовсе проникнутся к вам сочувствием.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7493
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 13:44
#4776
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Трамп сам себе не доверяет. "Если Россия виновата, если я думаю,что Россия виновата , хотя это не точно,я введу вторичные санкции на российскую нефть ".
А может это я чего-то не понимаю?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7493
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 13:46
#4777
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Кто-то ждал мессию в лице Трампа, только мессия странным оказался!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16289
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 13:56
#4778
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Цитата:
saba:
Только тебе верю. Вот друг(дос) Скажи мне брат. Почему я должен уважать всу. У них же был шанс в Курской. Мол мы хорошии. Почему трупы в подвалах. За что что русские их должны уважать. Любить. Опять что ли пропоганда?.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6792
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 14:08
#4779
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Цитата:
saba:
Кто-то ждал мессию в лице Трампа, только мессия странным оказался!


Минуточку, минуточку, часто когда все думают, что всё уже кончено, как раз всё только начинается!

Следует далее наблюдать за развитием событий.

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16289
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 14:14
#4780
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Цитата:
Kairat stayer:

Да, да видно что окрызок. Котрому у нас даже тому кто ему принёс порошке дадут 10 лет этот чёт бегает ещё на свободе. Отморозок. А не всем короче закон.. Ну понятно.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6792
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 14:33
#4781
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Vit:

Вот, вы меня ура-патриоты удивляете, В.Зеленского выбрал народ на всенародном голосовании.
Будут выборы, изберут опять же его, если он будет баллотироваться или другого, это будет решать народ Украины, это их выбор и их путь. Пусть интегрируются в ЕС, тоже их выбор, сам же с Ильясом говорили, что в странах ЕС живут как в сказке. Какие проблемы, пусть живут как в сказке!

В настоящее время, команда Д.Трампа готовит проект договора с Украиной, со слов отдельных лиц, аж на 55 листах, там все условия пропишут. Пропаганда россиян как всегда начала вещать, мол Америка все ресурсы, недра, порты и.т.д. хочет забрать у украинцев. Кстати, если стороны подпишут данный договор, тогда Запорожская АЭС, скорее всего под управление США перейдёт, посмотрим. Опять же, если подпишут, США под охрану возьмут все отмеченные в договоре объекты, ресурсы, недра, порты и.т.д. и никто туда не полезет :lol: :lol: :lol:.

[Исправлено: Kairat stayer, 31.03.2025 - 15:36]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16289
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 14:52
#4782
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Цитата:
Kairat stayer:
Кайрат дос четы удивлеешся. Всё тут понятно. Есть люди которым нравится убивать в Донбассе всех. Есть другая категория. . Им другим. Им обсняем незя так, ну так пытаешься. . Если ещё раз, то получишь по башке. Эти не поняли.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7493
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 14:54
#4783
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Цитата:
Vit:

Виталий,я тебе в личку ответил
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6792
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 14:56
#4784
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Цитата:
Vit:


Виталий, что за забава такая, сами не очень хорошо живём и соседям не дадим хорошо жить!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6792
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 14:59
#4785
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Цитата:
Vit:
Кайрат дос четы удивлеешся. Всё тут понятно. Есть люди которым нравится убивать в Донбассе всех...


Конечный результат на Донбассе, ранее в процветающем регионе, в настоящее время люди очень плохо живут. Кто мог давно уехали, часть на войне погибли и.т.д. Вчера смотрел видео, люди пропадали, а их оказывается в шахты позакидывали, зачем?
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