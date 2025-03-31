maxsaf: три раза простой вопрос задал, Сложно жить с пустотой в голове? Сочувствую! В качестве ликбеза могу порекомендовать кучу советских фильмов про первые дни Великой Отечественной. Аналогичная ситуация; агрессор без объявления войны вторгся в страну, там не только детдома, но и больницы с заводами эвакуировать не успели! А с детьми ничего не надо было делать, просто дать им жить, как жили, уйти вместе со всеми своими танками , ракетами и всё!
Не трудно, что там в экранчик пальчиком тыкать?! Просто не хочу. Ответ прямолинейный, честный и по существу вас не устроит. Говорить что будет для вас приятно, греша при этом против истины, я тоже не стану. Все это ваши личные глупости и пожалуйста лично и самостоятельно от них страдайте, без моего участия. В конце концов тут на форуме вдосталь жилеток, которые как минимум сделают вид, а то и вовсе проникнутся к вам сочувствием.
Только тебе верю. Вот друг(дос) Скажи мне брат. Почему я должен уважать всу. У них же был шанс в Курской. Мол мы хорошии. Почему трупы в подвалах. За что что русские их должны уважать. Любить. Опять что ли пропоганда?.
Вот, вы меня ура-патриоты удивляете, В.Зеленского выбрал народ на всенародном голосовании. Будут выборы, изберут опять же его, если он будет баллотироваться или другого, это будет решать народ Украины, это их выбор и их путь. Пусть интегрируются в ЕС, тоже их выбор, сам же с Ильясом говорили, что в странах ЕС живут как в сказке. Какие проблемы, пусть живут как в сказке!
В настоящее время, команда Д.Трампа готовит проект договора с Украиной, со слов отдельных лиц, аж на 55 листах, там все условия пропишут. Пропаганда россиян как всегда начала вещать, мол Америка все ресурсы, недра, порты и.т.д. хочет забрать у украинцев. Кстати, если стороны подпишут данный договор, тогда Запорожская АЭС, скорее всего под управление США перейдёт, посмотрим. Опять же, если подпишут, США под охрану возьмут все отмеченные в договоре объекты, ресурсы, недра, порты и.т.д. и никто туда не полезет .
Кайрат дос четы удивлеешся. Всё тут понятно. Есть люди которым нравится убивать в Донбассе всех. Есть другая категория. . Им другим. Им обсняем незя так, ну так пытаешься. . Если ещё раз, то получишь по башке. Эти не поняли.
Vit: Кайрат дос четы удивлеешся. Всё тут понятно. Есть люди которым нравится убивать в Донбассе всех...
Конечный результат на Донбассе, ранее в процветающем регионе, в настоящее время люди очень плохо живут. Кто мог давно уехали, часть на войне погибли и.т.д. Вчера смотрел видео, люди пропадали, а их оказывается в шахты позакидывали, зачем?
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