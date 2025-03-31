Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае прокомментировал вице-министр экологии
Возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае прокомментировал вице-министр экологии
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 87, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 87
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать