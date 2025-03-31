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≡ Возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае прокомментировал вице-министр экологии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51443
Возможность строительства мусоросжигательного завода в Костанае прокомментировал вице-министр экологии
Отправлено: 31.03.25 - 11:04
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Вопрос об этом методе утилизации отходов в РК остается дискуссионным много лет. Госорганы, наука, эксперты-общественники никак не могут договориться, что пагубнее для страны: быстро растущие полигоны ТБО или опасность вредных выбросов при сжигании. Но похоже, принципиальное решение принято.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
716
Re: Возможность строительства мусоросжигательного завода в...
Отправлено: 31.03.25 - 11:04
#1
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предлагаем в том же "мифическом" заводе по утилизации разместить печку.
один фиг ничего работать не будет. так даже строить не придется, сразу распилить.
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