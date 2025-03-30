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maxsaf:

А у вас? Детей надо было оставить в

Цитата:Аргументация у Вас дикая! Это как бы, чужой дядя украл детей у пьющих родителей и так всё и должно быть, не наказывать киднеппера, потому что у него материальные условия лучше!Почему вообще надо было похищать этих детей? Почему надо было захватывать город в котором они мирно жили? Почему не озаботиться судьбой своих сирот ,которых полно в России и которые не очень то сладко живут! Общался я с выпускником детдома из Южноуральска лет пять назад, комнату забрали, в тюрьму посадили, за дело конечно, но вопрос, чем жизнь в российском детдоме лучше чем жизнь в украинском детдоме? И во всём мире киднэппинг это одно из тяжких преступлений, а тут это возведено в ранг государственной политики и Вы это оправдываете!!! Я поэтому и спрашиваю, всё ли в порядке с головой! Важен прецедент, а тут получается, что любой,кто сильнее или просто вооружен имеет право отнять детей у слабого! История с детьми это вообще несмываемый позор для репутации российского государства!!! И как то не укладывается в теорию о традиционных ценностях!