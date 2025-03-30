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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16283
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.03.25 - 21:46
#4756
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Мусульмане - братья как вы относитесь что бандеры церквьи кресты, сжигают?

[Исправлено: Vit, 30.03.2025 - 22:03]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7489
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 00:12
#4757
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Цитата:
maxsaf:
А у вас? Детей надо было оставить в

Аргументация у Вас дикая! Это как бы, чужой дядя украл детей у пьющих родителей и так всё и должно быть, не наказывать киднеппера, потому что у него материальные условия лучше!
Почему вообще надо было похищать этих детей? Почему надо было захватывать город в котором они мирно жили? Почему не озаботиться судьбой своих сирот ,которых полно в России и которые не очень то сладко живут! Общался я с выпускником детдома из Южноуральска лет пять назад, комнату забрали, в тюрьму посадили, за дело конечно, но вопрос, чем жизнь в российском детдоме лучше чем жизнь в украинском детдоме? И во всём мире киднэппинг это одно из тяжких преступлений, а тут это возведено в ранг государственной политики и Вы это оправдываете!!! Я поэтому и спрашиваю, всё ли в порядке с головой! Важен прецедент, а тут получается, что любой,кто сильнее или просто вооружен имеет право отнять детей у слабого! История с детьми это вообще несмываемый позор для репутации российского государства!!! И как то не укладывается в теорию о традиционных ценностях!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27174
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 01:57
#4758
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Цитата:
saba:
Аргументация у Вас дикая!

Вы не юлите, а ответьте на конкретный вопрос: что должна была сделать российская сторона с детьми, которых не эвакуировала украинская сторона с линии соприкосновения. Простой вопрос, задаю вам повторно.

Цитата:
saba:
Это как бы, чужой дядя украл детей у пьющих родителей и так всё и должно быть

Такое бывает сплошь и рядом - чужой дядя из ювенальной полиции приходит к алкашам и забирает детей, совершенно нормальная ситуация.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7489
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 07:53
#4759
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Цитата:
maxsaf:
Вы не юлите, а ответьте на конкретный вопрос: что должна была сделать

Я отнюдь не собираюсь юлить, а прямо Вам говорю, что Вы оправдываете преступления по принципу, эти мне нравятся, они мне по душе, поэтому им можно совершать преступления! Чем Вы лучше? Кто-то из великих сказал, что самые подлые вещи всегда совершаются с благородными намерениями!!!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6784
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 08:50
#4760
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Друзья, всем желаю доброго утра, мира, радости и спокойного дня!

Цитата:
Vit:
Мусульмане - братья как вы относитесь что бандеры церквьи кресты, сжигают?


Виталий, не суетись, а включай голову и шевели мозгами, фейковой информации много распространяют. Сам подумай, у православных граждан лица похожи, вера одна, смысл что-то поджигать, тем более церковь? Если человек с поличным задержан или есть видео материал и.т.д. это доказательства, тогда разговора нет. Например ниже по ссылке распространяемая информация в СМИ оказалась фейком, якобы в Николаевской области сожгли храм Украинской православной церкви, проверили и разоблачили.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6784
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 09:07
#4761
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Цитата:
Kairat stayer:
Виталий, не суетись, а включай голову и шевели мозгами, фейковой информации много распространяют...


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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1459
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 09:38
#4762
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Цитата:
saba: но возвращаться туда я не хочу!
И я не хочу, не возвращаться конечно а просто там оказаться. Но сколько нас? Двое? А желающих? Сами посчитайте. Учитывая что у нас демократическая, во всяком случае на уровне декларации, форма организации государства желающих оказаться в северной корее просто большинство.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1459
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 09:41
#4763
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Цитата:
Vit: А я хочу северную Корею. Не хочу капитализм
Почему бы не порадовать себя!? Вы наверняка имеете возможность совершить хотя бы туристическую поездку в эту вожделенную страну.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6784
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 10:07
#4764
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Цитата:
Карачун:
Почему бы не порадовать себя!? Вы наверняка имеете возможность совершить хотя бы туристическую поездку в эту вожделенную страну.


Возможно, ярым ура-патриотам дают визу. Отмечают, что в последнее время имеют место прецеденты отказов во въезде в Республику Корея гражданам Республики Казахстан, получившим визы в корейском посольстве, по причине несоответствия визита и статуса пребывания результатам проверки, проведенной в аэропорту Республики Корея.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6784
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 10:15
#4765
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Цитата:
Карачун:
И я не хочу, не возвращаться конечно а просто там оказаться. Но сколько нас? Двое? А желающих? Сами посчитайте. Учитывая что у нас демократическая, во всяком случае на уровне декларации, форма организации государства желающих оказаться в северной корее просто большинство.


Северокорейцы дружат себе подобными, пугают соседей, шантажируют и.т.д. Южнокорейцы наоборот дружат с цивилизованным миром и достигли значительных успехов. Не соглашусь, что граждан желающих оказаться в северной корее большинство.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16283
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 10:23
#4766
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Цитата:
Карачун:

Цитата:
Kairat stayer:

Ой бай. Стишняшки. Не сыте как говорит великий учёный из Челябинска по кличке абайкасан.
Северная Корея это. Во первых. Кефир. Ноль интернета.
И возможность. Бизнеса. Щас туда хлеб тащат. Открывайте пекарни..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6784
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 10:35
#4767
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Цитата:
Vit:
Северная Корея это. Во первых. Кефир. Ноль интернета.


Хочешь чтобы у нас как в северной корее было, ограниченный интернет, чтобы обложили санкциями и изолировали?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27174
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 10:40
#4768
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Цитата:
saba:
Я отнюдь не собираюсь юлить

Ха-ха-ха, в третий раз спрашиваю:
что должна была сделать российская сторона с детьми, которых не эвакуировала украинская сторона с линии соприкосновения. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27174
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 10:42
#4769
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Вроде взрослый человек, говорит одно, а делает другое. Сказал юлить не собирается, а сам как уж на сковороде. Я три раза простой вопрос задал, а ответа нет. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 31.03.2025 - 11:43]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6784
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 10:44
#4770
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Цитата:
Vit:
Северная Корея это. Во первых. Кефир. Ноль интернета.


Виталий, в северную корею поехать ещё успеешь, если нужно будет, визу оформим, дадим рекомендации, мол истинный ура-патриот, не особо болтун и никого в беде не оставит и.т.д. Главное сильно не суетись, им и их союзникам такие люди как ты нужны - как воздух. Пока радуйся, скоро ещё больше упростят получение виз в страны ЕС.

Отмечают, что 28 марта в Алматы Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – Вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас.




[Исправлено: Kairat stayer, 31.03.2025 - 12:01]
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