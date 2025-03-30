Аргументация у Вас дикая! Это как бы, чужой дядя украл детей у пьющих родителей и так всё и должно быть, не наказывать киднеппера, потому что у него материальные условия лучше! Почему вообще надо было похищать этих детей? Почему надо было захватывать город в котором они мирно жили? Почему не озаботиться судьбой своих сирот ,которых полно в России и которые не очень то сладко живут! Общался я с выпускником детдома из Южноуральска лет пять назад, комнату забрали, в тюрьму посадили, за дело конечно, но вопрос, чем жизнь в российском детдоме лучше чем жизнь в украинском детдоме? И во всём мире киднэппинг это одно из тяжких преступлений, а тут это возведено в ранг государственной политики и Вы это оправдываете!!! Я поэтому и спрашиваю, всё ли в порядке с головой! Важен прецедент, а тут получается, что любой,кто сильнее или просто вооружен имеет право отнять детей у слабого! История с детьми это вообще несмываемый позор для репутации российского государства!!! И как то не укладывается в теорию о традиционных ценностях!
Вы не юлите, а ответьте на конкретный вопрос: что должна была сделать российская сторона с детьми, которых не эвакуировала украинская сторона с линии соприкосновения. Простой вопрос, задаю вам повторно.
Цитата:
saba: Это как бы, чужой дядя украл детей у пьющих родителей и так всё и должно быть
Такое бывает сплошь и рядом - чужой дядя из ювенальной полиции приходит к алкашам и забирает детей, совершенно нормальная ситуация.
maxsaf: Вы не юлите, а ответьте на конкретный вопрос: что должна была сделать
Я отнюдь не собираюсь юлить, а прямо Вам говорю, что Вы оправдываете преступления по принципу, эти мне нравятся, они мне по душе, поэтому им можно совершать преступления! Чем Вы лучше? Кто-то из великих сказал, что самые подлые вещи всегда совершаются с благородными намерениями!!!
Друзья, всем желаю доброго утра, мира, радости и спокойного дня!
Цитата:
Vit: Мусульмане - братья как вы относитесь что бандеры церквьи кресты, сжигают?
Виталий, не суетись, а включай голову и шевели мозгами, фейковой информации много распространяют. Сам подумай, у православных граждан лица похожи, вера одна, смысл что-то поджигать, тем более церковь? Если человек с поличным задержан или есть видео материал и.т.д. это доказательства, тогда разговора нет. Например ниже по ссылке распространяемая информация в СМИ оказалась фейком, якобы в Николаевской области сожгли храм Украинской православной церкви, проверили и разоблачили.
И я не хочу, не возвращаться конечно а просто там оказаться. Но сколько нас? Двое? А желающих? Сами посчитайте. Учитывая что у нас демократическая, во всяком случае на уровне декларации, форма организации государства желающих оказаться в северной корее просто большинство.
Карачун: Почему бы не порадовать себя!? Вы наверняка имеете возможность совершить хотя бы туристическую поездку в эту вожделенную страну.
Возможно, ярым ура-патриотам дают визу. Отмечают, что в последнее время имеют место прецеденты отказов во въезде в Республику Корея гражданам Республики Казахстан, получившим визы в корейском посольстве, по причине несоответствия визита и статуса пребывания результатам проверки, проведенной в аэропорту Республики Корея.
Карачун: И я не хочу, не возвращаться конечно а просто там оказаться. Но сколько нас? Двое? А желающих? Сами посчитайте. Учитывая что у нас демократическая, во всяком случае на уровне декларации, форма организации государства желающих оказаться в северной корее просто большинство.
Северокорейцы дружат себе подобными, пугают соседей, шантажируют и.т.д. Южнокорейцы наоборот дружат с цивилизованным миром и достигли значительных успехов. Не соглашусь, что граждан желающих оказаться в северной корее большинство.
Ой бай. Стишняшки. Не сыте как говорит великий учёный из Челябинска по кличке абайкасан. Северная Корея это. Во первых. Кефир. Ноль интернета. И возможность. Бизнеса. Щас туда хлеб тащат. Открывайте пекарни..
Vit: Северная Корея это. Во первых. Кефир. Ноль интернета.
Виталий, в северную корею поехать ещё успеешь, если нужно будет, визу оформим, дадим рекомендации, мол истинный ура-патриот, не особо болтун и никого в беде не оставит и.т.д. Главное сильно не суетись, им и их союзникам такие люди как ты нужны - как воздух. Пока радуйся, скоро ещё больше упростят получение виз в страны ЕС.
Отмечают, что 28 марта в Алматы Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности – Вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас.
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