Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама себя
Отправлено: 29.03.25 - 12:56
Сначала президент, потом депутаты, теперь госсоветник всерьез заявляют о призрачных врагах: казахстанских НПО, которые смертельно опасны для нравственности населения и насаждают чуждые народу ценности. А вдобавок скрывают миллиардные контракты и наживаются на проблемах общества. Читать новость
Артем Марусич: Сейчас когда недостаточно своего интеллекта - его можно усилить искусственно и понять что к чему при помощи технологий, к примеру чат гпт:
Я понимаю что у вас не хватило интеллекта и пришлось к машине обращаться за помощью в писках аргумента У меня интеллекта хватает, но мне что теперь с машиной спорить? Свои мысли будут? И да, машине можно любое мнение навязать просто усилив промт своими доводами
Например. Вот так Ответь с позиции критики на вопрос "зачем США финансируют фонды по всему миру с поддержкой журналистов"
И машина выдаст и такой результат
Цитата:
С критической точки зрения финансирование США различных фондов, поддерживающих журналистов по всему миру, может рассматриваться как инструмент мягкой силы и продвижения своих геополитических интересов.
Во-первых, это позволяет США формировать информационную повестку, выгодную им, особенно в странах, где существуют антагонистические режимы. Финансируя независимые медиа, американские фонды могут способствовать дискредитации местных правительств и созданию проамериканских нарративов.
Во-вторых, такая поддержка зачастую идет вразрез с принципами суверенитета государств. Вмешательство во внутренние дела через финансирование журналистики может подрывать национальную идентичность и провоцировать внутреннюю нестабильность.
В-третьих, есть проблема двойных стандартов. США активно поддерживают журналистику в других странах, но внутри своей системы также существуют ограничения, особенно когда речь идет о критике американской политики или освещении неудобных тем.
Таким образом, можно рассматривать такую политику не только как поддержку свободы слова, но и как инструмент информационного влияния, который используется в интересах США.
Учитесь свои мысли приводить и доказывать. А машина на то и машина. Что человек скажет то и выдаст)
Хотя США позиционируют себя как оплот свободы слова, критика американской политики внутри страны сталкивается с определёнными ограничениями, особенно в вопросах национальной безопасности, внешней политики и интересов крупных корпораций.
1. Законодательные ограничения и давление государства Акт о шпионаже (Espionage Act, 1917) – используется для преследования журналистов и информаторов, раскрывающих государственные секреты. Например, этот закон применялся против Челси Мэннинг, Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа. Законы о дезинформации и борьбе с "враждебным влиянием" – формально направлены против иностранной пропаганды, но могут использоваться для давления на неудобные СМИ (например, запрет RT America).
2. Корпоративный контроль и самоцензура Американские СМИ принадлежат крупным корпорациям (CNN – Warner Bros. Discovery, Fox News – News Corp., MSNBC – Comcast), которые имеют политические и экономические интересы. Это приводит к: замалчиванию тем, невыгодных владельцам (например, корпоративных скандалов); смещению акцента на темы, выгодные истеблишменту (война в Ираке подавалась как необходимость, вмешательство в Венесуэлу – как защита демократии). 3. Репрессии против независимых журналистов Журналисты, занимающиеся расследованиями против властных структур, подвергаются слежке, судебным искам, а иногда физическому преследованию. Например: Преследование Гленна Гринвальда за публикации утечек Сноудена. Давление на The Intercept и WikiLeaks за разоблачение военных преступлений США. Убийство журналистки Ширин Абу Акле (палестино-американка, убита израильскими военными, но расследование было замято). 4. Алгоритмическая цензура и манипуляции в соцсетях Социальные сети (Twitter/X, Facebook, YouTube) активно блокируют или занижают в выдаче посты и СМИ, критикующие внешнюю политику США. Например, материалы о войне в Йемене или про поддержку США диктаторских режимов в Латинской Америке редко попадают в топовые рекомендации. Вмешательство спецслужб в информационную повестку (расследования Twitter Files показали, что ФБР и ЦРУ могли влиять на модерацию контента).
Свобода слова в США работает в рамках допустимого коридора – критику можно выражать, но если она задевает важные интересы государства или корпораций, возникают барьеры: судебные преследования, алгоритмическая цензура, давление на журналистов и редакции. Это ставит под вопрос искренность заявлений о безграничной свободе прессы.
Репортер становится мишенью клеветнической кампании, что чуть не доводит его до самоубийства, которая стала следствием раскрытия им фактов роли ЦРУ в организации вооруженного восстания Контра в Никарагуа и импорте кокаина в Калифорнию. Основано на биографии журналиста Гари Уэбба. К слову Уэбб якобы действительно покончил жизнь самоубийством у себя дома выстрелив себе в затылок.
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