Отправлено: - 08:20

Артем Марусич:

Сейчас когда недостаточно своего интеллекта - его можно усилить искусственно и понять что к чему при помощи технологий, к примеру чат гпт:

С критической точки зрения финансирование США различных фондов, поддерживающих журналистов по всему миру, может рассматриваться как инструмент мягкой силы и продвижения своих геополитических интересов.



Во-первых, это позволяет США формировать информационную повестку, выгодную им, особенно в странах, где существуют антагонистические режимы. Финансируя независимые медиа, американские фонды могут способствовать дискредитации местных правительств и созданию проамериканских нарративов.



Во-вторых, такая поддержка зачастую идет вразрез с принципами суверенитета государств. Вмешательство во внутренние дела через финансирование журналистики может подрывать национальную идентичность и провоцировать внутреннюю нестабильность.



В-третьих, есть проблема двойных стандартов. США активно поддерживают журналистику в других странах, но внутри своей системы также существуют ограничения, особенно когда речь идет о критике американской политики или освещении неудобных тем.



Таким образом, можно рассматривать такую политику не только как поддержку свободы слова, но и как инструмент информационного влияния, который используется в интересах США.





Цитата:Я понимаю что у вас не хватило интеллекта и пришлось к машине обращаться за помощью в писках аргументаУ меня интеллекта хватает, но мне что теперь с машиной спорить? Свои мысли будут? И да, машине можно любое мнение навязать просто усилив промт своими доводамиНапример. Вот так Ответь с позиции критики на вопрос "зачем США финансируют фонды по всему миру с поддержкой журналистов"И машина выдаст и такой результатЦитата:Учитесь свои мысли приводить и доказывать. А машина на то и машина. Что человек скажет то и выдаст)