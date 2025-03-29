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Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама себя
Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама себя
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 51441
Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама себя
Отправлено: 29.03.25 - 12:56
Сначала президент, потом депутаты, теперь госсоветник всерьез заявляют о призрачных врагах: казахстанских НПО, которые смертельно опасны для нравственности населения и насаждают чуждые народу ценности. А вдобавок скрывают миллиардные контракты и наживаются на проблемах общества.
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(Полноправные пользователи)
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- 27.11.21
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Re: Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама...
Отправлено: 29.03.25 - 12:56
Иноагенты засуетились...
Хозяева денюжек мало стали давать?
Хозяева денюжек мало стали давать?
(Полноправные пользователи)
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- 285
Re: Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама...
Отправлено: 29.03.25 - 13:34
Цитата автора " Мне страшно представить, к чему мы придем " прямо просит следующее продолжение - если перед нашим носом не будет маячить морковка на американской верёвочке. " Всё пропало, шеф! Гипс снимают!" Цитата автора "Очевидно, что НПО, живущие на бюджетные деньги, этим заниматься не будут." Так вы уверяете публику в том, что источник финансирования выбирает музыку, так ? А пиндосовские тугрики прям таки не способны на такое ? А как они вам говорят, когда отслюнявливают доллары - забирайте и делайте что-нибудь демократическое? Хиллари, Обама и самоходный дед прямо извелись с думами о нас. "Утром мажу бутерброд -Сразу мысль: а как народ?И икра не лезет в горло,И компот не льется в рот!"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
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- 17944
Re: Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама...
Отправлено: 29.03.25 - 14:28
Почти со всем согласен с автором
Но главное НО
А почему вообще иное государство у нас должно финансировать какие-то общества для защиты журналистов? Им зачем это?
И почему они у себя не финансируют такие же направления по защите журналистов от различных нападок властей?
Естественно всем понятно что финансируется те направления через которые потом можно оказывать давление на страну
Под видом защиты журналистов создали кучку агентов влияния своих идей
Хорошо это госпожа Окремова? Да нет конечно.
Никто не позволит чтобы в стране были агенты влияния иных государств, даже хваленная демократическая Америка не допустит и не допускала этого.
Скажите что в США всем пофиг на критику? А чеж тогда в ФБР и ЦРУ были созданы секретные проекты по слежке за журналистами, интеллигенцией и студентами кто высказывался например против войны во Вьетнаме или критиковал правительство с левых позиций?
И да, избитый аргумент но закон об иноагентах был принят именно в США. В демократическом свободном США нельзя было получать финансирование например от коммунистической Польши для развития научных проектов. Объявили бы иностранным агентом,уволили с работы а может и выгнали бы из страны как делали в 50ые
И ничего в Америке прям кардинально не поменялось за эти годы. Иначе бы там сейчас спокойно работала редакция Раши тудей и не обсуждался вопрос о блокировке китайского тик тока
Но главное НО
А почему вообще иное государство у нас должно финансировать какие-то общества для защиты журналистов? Им зачем это?
И почему они у себя не финансируют такие же направления по защите журналистов от различных нападок властей?
Естественно всем понятно что финансируется те направления через которые потом можно оказывать давление на страну
Под видом защиты журналистов создали кучку агентов влияния своих идей
Хорошо это госпожа Окремова? Да нет конечно.
Никто не позволит чтобы в стране были агенты влияния иных государств, даже хваленная демократическая Америка не допустит и не допускала этого.
Скажите что в США всем пофиг на критику? А чеж тогда в ФБР и ЦРУ были созданы секретные проекты по слежке за журналистами, интеллигенцией и студентами кто высказывался например против войны во Вьетнаме или критиковал правительство с левых позиций?
И да, избитый аргумент но закон об иноагентах был принят именно в США. В демократическом свободном США нельзя было получать финансирование например от коммунистической Польши для развития научных проектов. Объявили бы иностранным агентом,уволили с работы а может и выгнали бы из страны как делали в 50ые
И ничего в Америке прям кардинально не поменялось за эти годы. Иначе бы там сейчас спокойно работала редакция Раши тудей и не обсуждался вопрос о блокировке китайского тик тока
Re: Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама...
Отправлено: 29.03.25 - 14:48
Я лично не вижу большой разницы, между годами, когда не было этих НПО финансируемых из за границы и нынешней ситуацией! Медиазону у нас жёстко контролирует власть и эти НПО могут делать лишь то, что позволяет им власть, для создания видимости плюрализма! И ужесточать контроль не вижу никакой необходимости для той же власти! В конце концов никто сейчас ничего не делает для неё хуже,чем она сама! Все эти дела с налогами и призывами затянуть пояса и другими попытками отъёма денег у народа в пользу государства ничем хорошим обернуться не могут!!! Если только, кто нибудь в этой самой власти вовремя не одумается!
Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама себя
Отправлено: 29.03.25 - 16:25
Цитата:
Вы её и не заметите никогда. Эта разница начинает быть обозрима, когда США печенюшки раздавать начинают. Но в тот момент, когда это произойдёт, может быть уже поздно.
ПС - Январь 2022, мог быть только репетицией или пробой.
[Исправлено: Эл-починно, 29.03.2025 - 17:36]
saba:
Я лично не вижу большой разницы, между годами, когда не было этих НПО финансируемых из за границы и нынешней ситуацией!
Я лично не вижу большой разницы, между годами, когда не было этих НПО финансируемых из за границы и нынешней ситуацией!
Вы её и не заметите никогда. Эта разница начинает быть обозрима, когда США печенюшки раздавать начинают. Но в тот момент, когда это произойдёт, может быть уже поздно.
ПС - Январь 2022, мог быть только репетицией или пробой.
[Исправлено: Эл-починно, 29.03.2025 - 17:36]
Re: Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама...
Отправлено: 29.03.25 - 17:05
Цитата:
Как то подотстали Вы с этими печенюшками лет на 10, да и с нелюбовью к США тоже! У любителей политики Путина нынче в ходу другие нарративы!
Эл-починно:
печенюшки раздавать
печенюшки раздавать
Как то подотстали Вы с этими печенюшками лет на 10, да и с нелюбовью к США тоже! У любителей политики Путина нынче в ходу другие нарративы!
Re: Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама...
Отправлено: 29.03.25 - 19:33
Посмотрел статью, раздел вроде как "мнение", только какое это мнение, если просто кормушку прикрыли, а работать человек не хочет...? Хотя работы кругом валом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
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- 28.04.14
- Сообщений:
- 144
Re: Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама...
Отправлено: 29.03.25 - 21:11
По официальным данным с 2001 по 2024 год в качестве помощи от USAID в Казахстан должно было поступить 565,8 млн долларов, однако фактически выплатили больше – 591,1 млн долларов.. кормушка неплохая! Сколько дармоедов (грантоедов) содержали, которые учили нас демократии и жизни..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 609
Re: Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама...
Отправлено: 29.03.25 - 21:15
Цитата:
Сейчас когда недостаточно своего интеллекта - его можно усилить искусственно и понять что к чему при помощи технологий, к примеру чат гпт:
Цитата:
abaika95:
А почему вообще иное государство у нас должно финансировать какие-то общества для защиты журналистов? Им зачем это?
А почему вообще иное государство у нас должно финансировать какие-то общества для защиты журналистов? Им зачем это?
Сейчас когда недостаточно своего интеллекта - его можно усилить искусственно и понять что к чему при помощи технологий, к примеру чат гпт:
Цитата:
Очень хороший вопрос. Он касается того, как устроены международные отношения, особенно в сфере прав человека и свободы слова. Почему иностранные государства финансируют организации по защите журналистов? 1. Продвижение демократических ценностей Многие западные страны (например, США, Германия, Швеция) считают свободу слова и свободу прессы важнейшими элементами демократии. Они стремятся поддерживать эти ценности не только у себя, но и за рубежом — особенно в странах, где с этим проблемы. Это часть их внешней политики. 2. Защита прав человека Журналистика — один из инструментов контроля власти и защиты прав человека. Поддерживая независимых журналистов, другие страны помогают людям получать правдивую информацию и защищать свои права. 3. Гуманитарная и политическая стратегия Иногда это делается не только из альтруизма, но и из политических соображений. Поддержка оппозиционных или независимых голосов может быть способом повлиять на ситуацию в другой стране — например, надавить на авторитарный режим, усилить гражданское общество. 4. Репутация и “мягкая сила” (soft power) Финансируя такие проекты, государства улучшают свой имидж как защитников прав и свобод. Это помогает им завоевывать уважение, союзников и влияние на мировой арене.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 784
Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама себя
Отправлено: 29.03.25 - 21:30
В общем в гос-ве все поняли, что пора кончать играть в демократию, типа плюрализма -за деньги заинтересованных иностранных организаций, иначе борьбы с преступностью, а именно с коррупцией, реально не получится! Ведь уже такой плюрализм мнений привел к распаду СССР! Ведь много было негативной болтовни, что привело к тому, что три руководителя страны собрались в Беловежской пуще, где Ельцин доложил не президенту СССР, как полагается по законам СССР, а бывшему президенту США Джорджу Бушу, о том, что СССР прекратил свое существование после подписания Ельциным, Кравчуком, Шушкевичем постановления о прекращении СССР! И сразу же появились американские волонтеры, хотя они были и раньше,спецагенты из ФБР, экономисты, спровоцировавшие население на получение якобы свободы, как страны Балтии! В общем по логике прошедших дней, связанных с развалом СССР, наверное в гос-ве будет действовать закон об иностранных агентах, работающих под чужую дудку и создающие социальную напряженность не только в самой стране, но и за её пределами! Отсюда сепаратистские высказывания, даже действия, о которых мы все знаем из СМИ! А иначе никак нельзя, много воли давать нельзя, иначе страну затопчут те самые, кто уже определился с капиталом и плюрализмом мнений, и ждет своего часа! Наверное будет как у белорусского батьки, шаг влево или вправо- путь в никуда! Власть будет защищать население от лишних болтунов, то есть народ-это главная сила и на неё будет расчет у создателей закона об иноагентах! Поэтому гос-во чего-то стоит, если будет защищать народ, населяющий эту территорию! Согласно ст.39 Конституции "Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. Признаются неконституционными любые действия, способные нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие! Эти сказано все! Поэтому гос-во будет обязано принять закон, чтобы эта норма в Конституции реально работала, а не работал плюрализм мнений и просто болтовня, несущая только вред внутри страны! Думаю, что даже комментаторы из ближнего зарубежья, не говоря о дальней зарубежье, не будут комментировать как жить и как управлять в этом гос-ве! Будут определены чужие среди своих, или свои среди чужих! Логично!
[Исправлено: абике, 29.03.2025 - 22:32]
[Исправлено: абике, 29.03.2025 - 22:32]
Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама себя
Отправлено: 31.03.25 - 00:19
Цитата:
Конечно, в хорошем государстве все должны думать одинаково и ходить строем, желательно в одинаковой одежде! Тогда не будет ни межконфессиональных,ни межнациональных распрей!
абике:
не работал плюрализм мнений и просто болтовня, несущая только вред
не работал плюрализм мнений и просто болтовня, несущая только вред
Конечно, в хорошем государстве все должны думать одинаково и ходить строем, желательно в одинаковой одежде! Тогда не будет ни межконфессиональных,ни межнациональных распрей!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1457
Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама себя
Отправлено: 31.03.25 - 06:23
Цитата:
так то вы осознали что северная корея это выбор граждан северной кореи, а не всяких там ир сенов и чен инов. наш дорогой автор опусов, собственно как и подавляющее большинство ваших оппонентов сильно хотят туда. А че, хорошо. Ни думать не надо, ни отвечать ни за что.
saba:
Конечно, в хорошем государстве все должны думать одинаково и ходить строем, желательно в одинаковой одежде! Тогда не будет ни межконфессиональных,ни межнациональных распрей!
Конечно, в хорошем государстве все должны думать одинаково и ходить строем, желательно в одинаковой одежде! Тогда не будет ни межконфессиональных,ни межнациональных распрей!
так то вы осознали что северная корея это выбор граждан северной кореи, а не всяких там ир сенов и чен инов. наш дорогой автор опусов, собственно как и подавляющее большинство ваших оппонентов сильно хотят туда. А че, хорошо. Ни думать не надо, ни отвечать ни за что.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16280
Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама себя
Отправлено: 31.03.25 - 07:02
А я хочу северную Корею. Не хочу капитализм. Там много плохого. Один кричал что мы братья, а как денег дали сразу переобулся и сказал нет мы не братья. .
Диана ОКРЕМОВА: Враги среди нас, или Как власть пугает сама себя
Отправлено: 31.03.25 - 07:48
Цитата:
Цитата:
Я жил в очень мягком варианте Северной Кореи под названием СССР. Когда всего два канала по телевизору, в школе на уроках рассказываешь про достижения советского строя, а в магазине лишь консервы с морскими водорослями и плиточный шоколад ромбиками! Мы не голодали ,нет, но всё доставалось откуда то из под полы или из деревни привозили родственники. Держали коров в центре города и очень боялись, что они замычат, потому что в городе их держать нельзя было, а молока на семью в 9 человек много надо было! И у отца зарплата была 120 рублей, а у матери 86 рублей. Не бедствовали, но возвращаться туда я не хочу!
Карачун:
Цитата:
Vit:
Я жил в очень мягком варианте Северной Кореи под названием СССР. Когда всего два канала по телевизору, в школе на уроках рассказываешь про достижения советского строя, а в магазине лишь консервы с морскими водорослями и плиточный шоколад ромбиками! Мы не голодали ,нет, но всё доставалось откуда то из под полы или из деревни привозили родственники. Держали коров в центре города и очень боялись, что они замычат, потому что в городе их держать нельзя было, а молока на семью в 9 человек много надо было! И у отца зарплата была 120 рублей, а у матери 86 рублей. Не бедствовали, но возвращаться туда я не хочу!
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