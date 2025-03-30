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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16279
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.03.25 - 21:46
#4756
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Мусульмане - братья как вы относитесь что бандеры церквьи кресты, сжигают?

[Исправлено: Vit, 30.03.2025 - 22:03]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7486
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 00:12
#4757
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Цитата:
maxsaf:
А у вас? Детей надо было оставить в

Аргументация у Вас дикая! Это как бы, чужой дядя украл детей у пьющих родителей и так всё и должно быть, не наказывать киднеппера, потому что у него материальные условия лучше!
Почему вообще надо было похищать этих детей? Почему надо было захватывать город в котором они мирно жили? Почему не озаботиться судьбой своих сирот ,которых полно в России и которые не очень то сладко живут! Общался я с выпускником детдома из Южноуральска лет пять назад, комнату забрали, в тюрьму посадили, за дело конечно, но вопрос, чем жизнь в российском детдоме лучше чем жизнь в украинском детдоме? И во всём мире киднэппинг это одно из тяжких преступлений, а тут это возведено в ранг государственной политики и Вы это оправдываете!!! Я поэтому и спрашиваю, всё ли в порядке с головой! Важен прецедент, а тут получается, что любой,кто сильнее или просто вооружен имеет право отнять детей у слабого! История с детьми это вообще несмываемый позор для репутации российского государства!!! И как то не укладывается в теорию о традиционных ценностях!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27172
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.03.25 - 01:57
#4758
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Цитата:
saba:
Аргументация у Вас дикая!

Вы не юлите, а ответьте на конкретный вопрос: что должна была сделать российская сторона с детьми, которых не эвакуировала украинская сторона с линии соприкосновения. Простой вопрос, задаю вам повторно.

Цитата:
saba:
Это как бы, чужой дядя украл детей у пьющих родителей и так всё и должно быть

Такое бывает сплошь и рядом - чужой дядя из ювенальной полиции приходит к алкашам и забирает детей, совершенно нормальная ситуация.
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